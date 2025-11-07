A képmutatás csúcsa: Az Átlátszó nem a Tisza Pártot, hanem a botrány eltussolását segíti?

Megosztás itt:

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája után a magukat „független-objektívnek” nevező médiumok hetekig tartó kínos csendbe burkolóztak, vagy Magyar Péter abszurd „orosz hekker” meséjét visszhangozták. Most azonban az Átlátszó (egy 211 milliós „egyéb bevételből” működő NGO) végre cikket írt. De nem olyat, amilyet vártunk.

A józan ész azt diktálná, hogy egy oknyomozó portál a felelősöket, vagyis a Tisza Pártot és annak vezetőjét cincálja szét: Ki volt a fejlesztő? Igaz-e az ukrán szál? Miért volt félkész az app? Miért nem kértek bocsánatot 200 ezer embertől?

Ehelyett az Átlátszó valami egészen mást tett.

1. A képmutatás tankönyvi esete: a szelektív látás

Először is, vegyük észre a pofátlan kettős mércét. Amikor Magyar Péter hónapokkal ezelőtt vallási alapon listázta az ATV munkatársait – ami a GDPR egyik legsúlyosabb megsértése –, az Átlátszónak egy árva szava sem volt. Akkor nem aggódtak az adatvédelemért, akkor nem volt fontos a jogállam.

Most, hogy a saját politikai projektjük bukott le egy 200 ezres adatárulással, hirtelen ők lettek a nagy adatvédelmi harcosok? Ez a képmutatás legtisztább formája.

2. A "fatális véletlen": amikor a PR-ügynökség összehangol

A Tűzfalcsoport elemzése rámutat a legviccesebb részletre: az Átlátszó cikke és Magyar Péter kommunikációja szinte szóról szóra megegyezik. Mindketten azt javasolják az áldozatoknak, hogy forduljanak a hatóságokhoz (NAIH), tegyenek feljelentést, indítsanak polgári pert.

Gondoljunk bele: ez olyan, mintha a betörő és a betörő állítólagos „őrkutyája” ugyanazt tanácsolná a kirabolt lakástulajdonosnak, „Hívd a rendőrséget, és pereld be a zárat gyártó céget!”

Ez nem újságírás. Ez egy átlátszó, összehangolt PR-akció, aminek a célja:

A felelősség áthárítása a Tisza Pártról (az elkövetőről) a hatóságokra (pl. a NAIH-ra, hogy miért nem védte meg őket).

A belső botrány külső támadássá való átkeretezése.

A valódi, kínos bűnök elhallgatása.

3. A cinkosság: miről hallgat mélyen az Átlátszó?

És pontosan ez a lényeg. Míg az Átlátszó álszent módon "segít" (valójában nem) az áldozatoknak, addig kínosan hallgat a valódi, 20 millió eurós (közel 8 milliárd forintos) bírsággal fenyegető kérdésekről, amelyek a Tisza Párt bűntetőjogi felelősségét vetik fel.

A cikk szerzőjét nem zavarta meg az a tény, hogy a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete szerint, különösen súlyos jogsértésnek minősül és akár 20.000.000 eurós büntetést is vonhat maga után.

Hallgatnak arról, hogy az adatokat jogosulatlanul továbbíthatták harmadik országba (pl. a brüsszeli EPP-központba vagy a gyanús ukrán fejlesztőknek).

Hallgatnak arról, hogy a belső levelezés szerint félkész volt az app, amit Magyar Péter erőltetett ki, tudatosan kockáztatva 200 ezer ember biztonságát.

Hallgatnak arról, hogy a Tisza Párt nem jelentette be időben az incidenst a NAIH felé, hanem (ahogy a chatből kiderült) pánikszerűen próbálta eltussolni a nyomokat.

Konklúzió: ahol a gazda közös, ott a kottának is közösnek kell lennie

A kép tehát kíméletlenül tiszta. Az Átlátszó – amelynek bevételei rejtélyes „egyéb forrásokból” származnak – nem a magyar nyilvánosságot szolgálja, hanem a saját politikai megbízóit. Mivel a Tisza Párt és az Átlátszó mögött ugyanaz a globalista, Soros- és Brüsszel-párti hálózat áll, az „őrkutyának” most az a feladata, hogy kimentse a bajba jutott projektet.

A 200 ezer cserbenhagyott magyar áldozat ebben a játszmában csupán járulékos veszteség. Az ő valós képviseletük helyett a brüsszeli érdekek védelme élvez elsőbbséget. Ez nem újságírás, ez cinkosság.

Forrás: Tűzfalcsoport