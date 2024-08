Megosztás itt:

A Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthonában minden évben közös kenyérsütéssel, és annak megáldásával várják augusztus 20-t. Ebben a felkészülésben a lelkipásztorok is segítséget nyújtanak.

Az ilyen eseményeket különösen szeretik az itt lakók, mert a nemzeti és a keresztény hagyományokat is felelevenítik. A Békés vármegyei városban pedig - mint eddig minden évben - idén is lesz tűzijáték, amit az intézmény lakói is izgatottan várnak.