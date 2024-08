A Kello raktárából elindultak a diákokhoz az ingyenes tankönyvek

Megosztás itt:

Ingyenesen kapják idén is tankönyveiket a diákok a köznevelés és a szakképzés valamennyi évfolyamán – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Dömötör Csaba parlamenti államtitkár.

Mint arról már a Magyar Nemzet is beszámolt, augusztus elsején elkezdődött annak a 13 millió tankönyvnek a kiszállítása az iskolákba, amelyek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) üllői raktárában várakoznak.

Az iskolák április végéig rendelhették meg a tankönyveket, amelyek azóta elkészültek az Alföldi Nyomdában.

A választék a következő tanévben is jelentős, a tankönyvjegyzékén 42 kiadó 2278 taneszköze szerepel, ami annak is köszönhető, hogy az Oktatási Hivatal idén is 198 új kiadványt készített el, ebből 45 új okostankönyv.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/Vasvári Tamás