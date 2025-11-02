A kegyeleti hétvégén elhunyt szeretteinkre emlékezünk + videó

Megosztás itt:

A Híradónk által megkérdezett plébános elmondta, halottak napja személyesebb jelleget hordoz, mint a mindenszentek. Berán Ferenc kiemelte: a katolikus hit azt tanítja, hogy az élők imái segíthetnek a tisztítótűzben lévő lelkeknek, hogy gyorsabban elérjék az örök nyugalmat.

Halottak napján a családok meglátogatják a temetőket, ahol virágokkal, koszorúkkal és gyertyákkal díszítik szeretteik sírját. A gyertyák a fényt szimbolizálják, amelynek meg kell mutatnia a halottak lelkének az örökkévalóságba vezető utat.

A hagyomány szerint a mécsesek fényei a reményt képviselik. A temetők csendes légköre pedig arra emlékeztet, hogy bár szeretteink elhagyták a világot, szívünkben mindig velünk lesznek.