Belföld

A kegyeleti hétvégén elhunyt szeretteinkre emlékezünk + videó

2025. november 02., vasárnap 15:49 | HírTV
megemlékezés mindenszentek halottak napja

November másodika, halottak napja van. Ezen a napon a katolikus egyház megemlékezik minden elhunytról, de különösen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Berán Ferenc plébános elmondta, a katolikus hit azt tanítja, hogy az élők imái segíthetnek a tisztítótűzben lévő lelkeknek, hogy elérjék az örök nyugalmat. A plébános szerint napjainkban a Halottak napja személyesebb jelleget hordoz, mint a Mindenszentek.

  A kegyeleti hétvégén elhunyt szeretteinkre emlékezünk + videó

A Híradónk által megkérdezett plébános elmondta, halottak napja személyesebb jelleget hordoz, mint a mindenszentek. Berán Ferenc kiemelte: a katolikus hit azt tanítja, hogy az élők imái segíthetnek a tisztítótűzben lévő lelkeknek, hogy gyorsabban elérjék az örök nyugalmat.

Halottak napján a családok meglátogatják a temetőket, ahol virágokkal, koszorúkkal és gyertyákkal díszítik szeretteik sírját. A gyertyák a fényt szimbolizálják, amelynek meg kell mutatnia a halottak lelkének az örökkévalóságba vezető utat.

A hagyomány szerint a mécsesek fényei a reményt képviselik. A temetők csendes légköre pedig arra emlékeztet, hogy bár szeretteink elhagyták a világot, szívünkben mindig velünk lesznek.

Otthon és a temetőkben is mindenki figyeljen a biztonságra + videó

 Továbbra is fokozott figyelmet kér mindenkitől a rendőrség a temetők környékén. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hétvégén is jelen volt a fővárosi sírkertekben, hogy zavartalan legyen a megemlékezés mindenki számára. A katasztrófavédelem is fokozott körültekintést kért az emlékezőktől.

Háború Ukrajnában

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

 Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet. Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében szombaton.
