A kecskeméti egyetem különleges autót visz az Educatio kiállításra

Az Educatio kiállítás sajtóközleményében olvasható: évente mintegy 50 ezer fiatalnak ad a rendezvény tájékozódási pontot és segítséget a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. A továbbtanulni szándékozók mellett, a mesterképzések iránt érdeklődők, valamint a pedagógusok és intézményvezetők, más szakmai szereplők is lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék a legfrissebb oktatási trendeket és kapcsolatba lépjenek egymással. Az Educatio egyik kulcsfeladata, hogy összekapcsolja a felsőoktatás szereplőit.

Karrierlehetőségekről is szó lesz, illetve fontos, hogy az érdeklődők arról is képet kapjanak, hogy a diploma után, milyen karrierlehetőségek várnak rájuk, ezért idén még több vállalati partner várja a látogatókat. A Neumann János Egyetem idén is részt vesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A kecskeméti egyetem tájékoztatójából kiderül, hogy most először kiemelt helyen, a D pavilonban találhatják meg az érdeklődők az intézményt, a HF36-os standon. Az egyetem oktatási portfóliója mellett többek között bemutatja a Neumann Hidrogén autót, a Kenji Racing Team legújabb fejlesztésű motorját.

A teljes cikk a baon.hu oldalon olvasható.

Fotó: Baon.hu