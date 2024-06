A KDNP kilép az európai Néppártból, ha a Tisza Pártot felveszik + videó

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes: "Nekünk érzelmileg is nehéz ez a szituáció, hiszen az Európai Néppárthoz való tartozásunk az egy identitánsbeli dolog is." - mutatott rá a miniszterelnök-helyettes. A KDNP-s Semjén Zsolt emlékeztetett, 80 éves történelemmel bíró pártja az EPP mindkét elődszervezetében tag volt. Mint fogalmazott, Magyar Péter 80 napos pártjának 7 képviselője nem osztja azokat az elveket, amelyeket az Európai Néppárt alapítói képviseltek. Hozzátette, ezért elképzelhetetlen, hogy a két magyar párt ugyanannak a politikai csoportnak a tagja legyen. Ha megtörténik az, hogy Magyar Pétert fölveszik az Európai Néppárt frakciójába, vagy ha a Tisza Pártot fölveszik az Európai Néppártba. Ha ez a kettő közül bármelyik megtörténik, akkor a Keresztény Demokrata Néppártnak nem marad más lehetősége mint az, hogy távozunk a Néppártból."

