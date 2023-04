A katolikus egyházfő apostoli útjával Magyarországra irányult a figyelem

Kiemelt médiaérdeklődés követte Ferenc pápa budapesti látogatását, nemcsak a katolikus, illetve a vatikáni, hanem az olasz sajtóorgánumok részéről is. Összesen 73 újságíró kísérte el a Szentatyát Magyarországra. Az Olasz Püspöki Kar televíziója a TV2000, a RAI olasz köztelevízó élő adásban közvetítette a látogatás különböző állomásait, és nagyon érdekes, értékes háttér műsorokat is készítettek a magyar történelemről, szentjeinkről, illetve egyházunkról.

Ferenc pápa második alkalommal látogatott el Magyarországra, hogy mélyebben megismerhesse az országot és ezáltal hazánk hagyományos keresztény kultúráját. Magyarország, a Vatikán és Olaszország több témában is hasonló álláspontot képvisel, ezért az olasz sajtóban is pozitívan vélekedtek a látogatásról.

Apostoli látogatásra érkezett Budapestre, utazásának központi üzenete azonban a béketörekvére való felhívás volt.

Az egyik jobboldali napilap a La Veritá például úgy kommentálja az eseményeket, hogy

A cikk szerzője történelmi jelentőségű beszédként említi Ferenc pápa szavait, amely nemcsak a magyar vezetőkhöz, hanem a brüsszeli bürokratákhoz is szól.

Ferenc pápa látogatása még inkább megerősítette a Vatikán és Magyarország szövetségi kapcsolatát, hiszen az ukrajnai háború kapcsán mindkét fél a békepárti álláspontot képviseli.