A katasztrófavédelem már felkészült a télre

A katasztrófavédelem és a védelmi bizottság is felkészült a télre - jelentette be a két szervezet közös sajtótájékoztatón. A téli időszakban a legnagyobb veszélyre, a szén-monoxid mérgezésre is felhívták a figyelmet a szakemberek, de hangsúlyozták azt is, hogy a téli időszakban csak megfelelően felszerelt autóval induljunk útnak, meleg ruhában és teli tankkal.

„Tájékozódjunk arról, hogy milyen útviszonyok várhatók és az úti célunknál milyen időjárási körülmények lesznek várhatóan, ennek megfelelően készüljünk fel, különösen figyeljünk akkor, ha kisgyermekekkel utazunk, hogy az ő számukra, részükre minden rendelkezésre álljon, arra számítva, ha hosszasan kell a hidegben várakozni” – fogalmazott Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.