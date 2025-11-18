Keresés

A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

2025. november 18., kedd 20:41 | Magyar Nemzet

A piaci visszaélés vádja nem először éri a baloldali milliárdos érdekeltségébe tartozó céget, de az ügyet megnehezíti a politikai kontextus is. A Magyar Nemzet információi szerint a cég tulajdonosa anyagi támogatást juttathatott Magyar Péterék környezetébe, egyik fia pedig a Tisza Párt közösségi médiás szócsöveként tevékenykedik.

  • A kartell mint üzleti stratégia: Bige László cégénél újabb versenyfelügyeleti eljárás indult a régi ügy mellett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban újabb versenyfelügyeleti eljárást indított a Bige László tulajdonában lévő Nitrogénművek Zrt. ellen. - írta meg a Magyar Nemzet. Ez az eljárás független a korábbi kartellügytől, ami arra utal, hogy a vállalat körüli problémák nem elszigeteltek, hanem valószínűleg strukturális jellegűek.

A Magyar Nemzet által megismert információk szerint a GVH a Nitrogénművek Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és az NZRT-TRADE Kft. vállalkozásokat vizsgálja tiltott versenykorlátozó megállapodás gyanújával, amely a 2021 és 2023 közötti időszakot érinti.

A széria-kartellezés mintázata

 A versenyhatóság megalapozott gyanúja szerint a Nitrogénművek Zrt. olyan szerződéses feltételeket és magatartást tanúsított egyes vevőivel szemben, amelyekkel jogsértő módon hátrányt okozhatott a piaci versenyben. A gyanú arra vonatkozik, hogy a cég meghatározhatta egyes vevői számára, hogy mely vállalkozásoknak értékesíthetik tovább a műtrágyatermékeket.

Ez a jelenség azért különösen súlyos, mert a vállalatcsoportot már terhelte egy rekordösszegű, 11 milliárd forintos bírság a GVH által még 2021 októberében kiszabott, korábbi kartellügy miatt, amely 2009 és 2016 között zajlott. A józan ész alapján a széria-kartellezés feltételezése komoly kérdéseket vet fel a cég piaci magatartásával és a tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatban.

Politikai támogatás és anyagi válság

 A Bige-csoport gazdasági és politikai értelemben is a figyelem középpontjába került. A tulajdonos Bige Lászlóról ismert, hogy baloldali milliárdosként rendszeresen a mindenkori kormány legerősebb politikai ellenfelét finanszírozza. A Metropol információi szerint ez a minta most is megvalósul, mivel tavasszal a cégvezető százmillió forintnál is többet juttathatott el a Tisza Párt környezetébe.

Ezt a politikai támogatást nehezen függetleníthetjük a Nitrogénművek anyagi helyzetétől. A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy a súlyos anyagi helyzetben lévő vállalat kétszázmillió eurós kötvényének lejárata csődveszélyt okozott, és felmerült a gyanú, hogy Bige László megkezdte a cégvagyon kimentését. Bár a társaság végül megállapodott a kötvényeseivel, a gyár elzálogosítására és bankszámláik lefoglalására is sor került.

A Nitrogénművek Zrt. esete rávilágít arra a politikai-gazdasági paradoxonra, hogy a leginkább a "tisztaságot" és a "szabálykövetést" hirdető politikai erők mögött gyakran olyan gazdasági szereplők állnak, akik maguk is évek óta folytatott piaci visszaélésekkel küzdenek. A politikai finanszírozás szerepe ilyen esetekben szükségszerűen felveti a kérdést: a pénz a politikai eszméért folyik, vagy a piaci kockázatok kezeléséért?

Ezt a képet erősíti, hogy a milliárdos egyik fia is olyannyira beállt a Tisza Párt mögé, hogy lényegében a párt szócsöveként viselkedik a közösségi médiában.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook

