A kárpátaljai magyarok megmérgezésével fenyegetőztek ukrán radikálisok

1219 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 784 111-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 908 főre emelkedett. Már több mint 4 millió embert beoltottak, közülük 2 millióan a második adagot is megkapták. Néhány hét múlva érhetjük el az ötmillió beoltottat - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte, a nyájimmunitáshoz el kell érni a 6-7 millió beoltottat, tehát még sok embernek kell úgy döntenie, hogy felveszi az oltást. Keddtől a Magyarországon élő, taj-számmal nem rendelkező külföldiek is regisztrálhatnak a védőoltásra - jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos. „Sok-sok életet és másfél hónapot nyertünk” az orosz és kínai vakcinának köszönhetően - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A Nézőpont Intézet országosan reprezentatív közvélemény-kutatása szerint a teljes felnőttnépességen belül hat százalékpontra nőtt a kormánypártok (40 százalék) előnye a baloldallal (34 százalék) szemben. A Fidesz–KDNP támogatottságának növekedése az oltások sikerével magyarázható: a védekezést irányító miniszterelnök munkájával a magyarok 58 százaléka elégedett. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klárát, a párt EP-képviselőjét indítja miniszterelnök-jelöltként az ellenzéki pártok őszre tervezett előválasztásán. Az előválasztásnak csúfolt színjáték forgatókönyvét a baloldali választók ugyan nem ismerik, de Gyurcsány Ferenc azt már rég megírta - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc a baloldal valódi vezetője, náluk mindent ő dönt el, éppen ezért ez az egész előválasztásosdi egy nagy színjáték. A járványügyi szabályok betartásával országszerte megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adtak számot tudásukról. Sok sikert kívánt az érettségizőknek Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A nagyvállalati beruházási támogatási program keretében a napokban három, összesen 3,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg, amelyből az állami támogatás 1,2 milliárd forintot tett ki - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Fontos erősíteni az Európa Tanács szerepét, és nem lehet hagyni, hogy a sokkal erősebb anyagi és politikai eszközökkel rendelkező Európai Unió elhalványítsa annak mandátumát - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte lengyel kollégáját, Mateusz Morawieckit és az egész lengyel nemzetet a május 3-i alkotmány ünnepe alkalmából. A nemzeti szuverenitás ma is harcban áll a birodalmi törekvésekkel, célunk pedig ma is az erős és szabad nemzetekre épülő Európa megőrzése a nagyhatalmi törekvésekkel szemben - írta Orbán Viktor. Fenyegető tartalmú, magyarellenes falragaszok jelentek meg Beregszászon - adták hírül magyar és ukrán nyelvű kárpátaljai hírportálok. Az ismeretlen elkövetők egy hetet adtak arra, hogy a kárpátaljai magyarok elhagyják Ukrajnát. A közösségi portálokon több fénykép is megjelent a plakátokról, de miután a rendőrség nyomozást indított, eltávolították a bejegyzéseket. Európai szintű választ kell adni a digitális térben jelentkező új fenyegetésekre, meg kell védeni az állampolgárokat a kiberbűnözéssel és a szélsőséges ideológiák terjedésével szemben - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Észtországban. Mindenkinek rossz lenne a határok módosítása a Balkánon - jelentette ki a német külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy hazájának semmi köze a volt Jugoszlávia térségének újrarendezéséről szóló, ismeretlen szerzőjű informális diplomáciai feljegyzéshez. A világon 152,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké 89,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az indiai vírusmutáció nem veszélyezteti Ausztria nyitási terveit - idézte a Der Standard osztrák lap Wolfgang Mückstein egészségügyi minisztert. A korábbinál valamivel jobb állapotok uralkodnak a Covid-kórházakban Szerbiában, de aggodalomra ad okot, hogy hogyan alakul a járványhelyzet az ünnepi időszak után - mondta Milika Asanin, a szerbiai klinikai központ igazgatója. A horvát belügyminisztérium pontosította a horvátországi beutazással kapcsolatos közleményét, így a határátlépéshez csak abban az esetben lesz elegendő egy oltás, ha az illető igazolni tudja, hogy már átesett a koronavírus-fertőzésen. Ukrajnában lassult a koronavírus-járvány terjedése, kevesebb mint 2800, az előző napinál több mint 2300-zal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel. Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót. Az izraeli átmeneti kormány megszavazott öt új minisztert a tavaly év végén távozó tárcavezetők helyére - jelentette a katonai rádió. Újraindult a migrációs áramlat Líbiából, az utóbbi hétvégén több mint hétszáz bevándorló érkezett Lampedusa szigetére. Az érkezők gyors áthelyezésével igyekeznek enyhíteni a nyomáson Lampedusán. Másfél év szünet után újra bikaviadalt rendeztek Madridban a hétvégén, a koronavírus-járvány miatt rendkívüli egészségügyi óvintézkedések bevezetése mellett. 363 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - táközölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Korrupcióval vádol a Fővárosi Főügyészség egy budapesti háziorvost, aki hamis igazolást állított ki egy büntetőügyben érintett férfinak. NÚSZ: Stabil emelkedés mutatkozik az e-matrica értékesítésben, az idei évre eladott autópálya-matricák száma meghaladta az egy évvel korábbit, 2021. április 30-ig - az előértékesítéssel együtt - mintegy 4,3 millió darab e-matricát adtak el. A következő napokban Budapest és Sopron környéki vizekben folytatódik a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Speciális iparbiztonsági feladatokat ellátó járművek és műszerek álltak rendszerbe a katasztrófavédelemnél egy 1,2 milliárd forintos európai uniós támogatásnak köszönhetően - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Orbán Viktor miniszterelnök és Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a Karmelita kolostorban fogadta Marius Vizert, a Nemzetközi Judo Szövetség elnökét, akivel a sport koronavírus-járvány utáni újraindításban játszott szerepéről tárgyaltak. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC 0:1 Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler-Érd 43:35 Férfi vízilabda ob I: OSC - FTC-Telekom Waterpolo 9:7 A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíjat.