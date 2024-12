A rendvédelmi szerveknek ünnepekkor is dolgozni kell + videó

Akik szolgálatot teljesítenek azoknak az ünnep is olyan, mint a többi hétköznap. A tűzoltók, a mentők és a rendőrök karácsonykor is ugyanúgy dolgoznak. Azonban ilyenkor még ők is igyekeznek időt szentelni az ünneplésnek.