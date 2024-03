A kapcsolati erőszak szakértője szerint Varga Judit bejegyzésében „a bántalmazás tankönyvi példáját láthatjuk"

Megosztás itt:

Kedden délelőtt Varga Judit döbbenetes részleteket osztott meg közösségi oldalán Magyar Péterrel való kapcsolatáról, miután Magyar előhúzta a feleségéről készített hangfelvételt, amin arról beszélnek, hogy az ügyészség egyébként független.

Noha Magyar Péter határozottan tagadta a Varga Judit bejegyzésében írtakat, azok kapcsán a Mandiner Boglacsik Tímeához, a kapcsolati erőszak szakértőjéhez fordult Varga Judit első bejegyzése kapcsán.

Varga Judit kedden délelőtt egy nagyon erős posztot tett ki közösségi oldalára, amelyben volt férje bántalmazó cselekedeteiről ír. Hogyan érdemes értelmezni egy ilyen történetet?

Azt gondolom, a segítő szakmában, főleg, ha áldozatokról beszélünk, nem kérdőjelezhetjük meg az általuk elmondottakat, ugyanakkor egy ilyen horderejű ügyben – is – rendkívül nagy felelősség terheli a nyilatkozót (és természetesen a vélelmezett elkövetőt is), hiszen sok áldozat is figyelemmel kíséri a történéseket. Jelen helyzetben továbbra is nehéz egyértelmű szakmai véleményt megfogalmazni, hiszen sokkal nagyobb erők összefeszüléséről és érdekekről van szó pro és kontra, mint egy „hétköznapi” esetnél. Erősen hat az érzelmekre a poszt, súlyos vádakat fogalmaz meg, és magunk elé tudjuk képzelni az abban leírt jelenetet.

