2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

A Kanári-szigetekre költözött a szocialista politikus?

Hír TV

2019. február 1., péntek 14:24, frissítve: péntek 14:43

A Kanári-szigetekre költözhetett a volt MSZP-elnök. A Bors írt arról, hogy Tóbiás József és családja a közösségi oldalra több olyan fotót is posztolt, amelyeken a nyaralóhelyen vannak. A képek tanúsága szerint szeptembertől novemberig voltak ott. Azóta pár fotó eltűnt Tóbiás József felesége, Rába Tímea oldaláról az elmúlt napokban, azonban lányuk újra a tenger partjáról posztolt.

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