A magyarok erőfeszítésének és a kormány politikai teljesítményének köszönhetően vannak arra utaló jelek, hogy a világórát Európában egyre többen a magyar időhöz igazítják vagy fogják igazítani - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A magyarok küldetése, hogy megmutassák a világnak, milyen a keresztény szabadság eszményére épített élet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országházban, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének XII. kongresszusán. Orbán Viktor: Ne féljünk kimondani, hiszen már mindenki látja: Magyarország a hegyen épült város, és köztudott, hogy azt nem lehet elrejteni. Önmagunkat, a nemzeti karaktert kell megerősíteni, ez sokkal jobb irány, mint a nyugati minták másolása - jelentette ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szerint 2010 óta a nemzetpolitika korábbi méltánytalan helyéről „magasabb polcra került” Magyarországon. A közjó összetart egy közösséget, akárcsak egy könyvet a szilárd gerince - jelentette ki Áder János Csurgón. A magyar kormány célja, hogy Magyarország Európa öt legversenyképesebb és legélhetőbb országa közé kerüljön 2030-ra - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium újonnan kinevezett parlamenti államtitkára az Origónak. Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt tavaly óta próbálja elmismásolni a zuglói parkolási botrányt, arra pedig alkalmatlan, hogy rendet tegyen – mondta Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője. Szövetséget kötöttek Budapest V., VI. és VII. kerületének ellenzéki polgármesterjelöltjei, valamint Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt. A megállapodás értelmében együttműködnek majd a közlekedés, a zöldterületek, a turizmus, a lakhatás és az egészségügy kérdésében. Fidesz: A józsefvárosi ellenzéki jelölt emberei éjjel megrongálták a helyi Fidesz-iroda környezetét. Az MSZP felszólítja a kormányt, hogy gyorsított eljárással írjon ki pályázatokat a kisgazdálkodóknak az európai uniós vidékfejlesztési program fel nem használt forrásaira - mondta Harangozó Gábor, a szocialisták elnökségi tagja. Két szabálytalan informatikai szerződés miatt is elmarasztalta a Közbeszerzési Döntőbizottság a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalt. A Sétáló Budapest fellebbezéssel élt a Fővárosi Választási Bizottságnál és feljelentést tett a rendőrségen Berki Krisztián ajánlásgyűjtése és az ajánlások eredetének megkérdőjelezhető tisztasága miatt. Az idei év első felében a házasságkötések száma közel 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, Magyarországon a házasságkötés a reneszánszát éli - mondta Novák Katalin államtitkár a Nagycsaládosok Országos Egyesületének őszi találkozóján. Az értékteremtő munka elismeréseként, nem pedig kampánycéllal nyújt a kormány a havibéren felül nettó 54 ezer forintos egyszeri juttatást a közfoglalkoztatottaknak - hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek Kontrát Károly. Fontosak a szakkollégisták, fontos, hogy legyen egy olyan új roma középosztály, amely példát tud mutatni integrációban – mondta Balog Zoltán társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos Szolnokon. Az uniós biztosi pozíciók elosztásából az látszik, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke igyekszik mindenkinek kedvezni - vélte Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője. A kormány szeretné elérni, hogy erősödjön Magyarország szerepe az innováció területén, ezért jövőre 25 százalékkal emelik a kutatási és a fejlesztési tevékenység állami támogatását - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A magyar okos város fejlesztéseket és lengyel digitalizációs folyamatokat is bemutatja a Civitas Sapiens'19 - Okos város szakmai konferencia, amelyet szeptember 21-én rendeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán. Norbert Hofert választotta új elnökévé az Osztrák Szabadságpárt két héttel a szeptember 29-én tartandó, előrehozott parlamenti választások előtt. Az olasz kormány engedélyt adott az Ocean Viking civil hajónak, hogy Lampedusán kiköthet. A fedélzeten tartózkodó 82 migráns felét Franciaország és Németország veszi át, a többi menekült sorsa még kérdéses. Ki lehetne írni egy új népszavazást a Brexitről - nyilatkozta a korábbi brit miniszterelnök a The Timesnak. David Cameron szerint, ha Boris Johnson alku nélkül lépteti ki Nagy-Britanniát az Unióból, akkor annak súlyos következményei lesznek. Olvadásként jellemezte az orosz-ukrán kapcsolatok jelenlegi alakulását Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter. Rendkívüli ülést tart vasárnap az Iszlám Együttműködés Szervezete, hogy a tagállamok megvitassák az izraeli kormányfő elképzelését Ciszjordánia egy részének annektálásáról - jelentette be szombaton a török külügyminisztérium. Dróntámadás érte a szaúd-arábiai Aramco állami olajvállalat két olajterminálját, köztük a világ legnagyobb olajfinomítóját - a támadás elkövetőjeként a jemeni húszi lázadók jelentkeztek. A Fehér Ház bejelentette, hogy egy amerikai terrorizmusellenes műveletben meghalt Oszama bin Laden fia, Hamza bin Laden. Nyomozást indított a venezuelai főügyészség az ellenzék vezetője, Juan Guaidó ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban áll egy drogcsempész kolumbiai fegyveres szervezettel. Már öt halálos áldozata van az áradásoknak Spanyolország délkeleti részén. A hadsereget is bevetették és vörös szintű riasztást adtak ki a térségre. A nagy szárazság és az erős szél miatt több helyen keletkeztek erdőtüzek Görögország déli részén. Százmillió dolláros amerikai-brazil befektetési alapot hoznak létre Amazónia védelmére. Tizennégy napos börtönbüntetésre ítélték Felicity Huffman amerikai színésznőt az egyetemi kenőpénzes botrányban játszott szerepéért. Egy nő meghalt, amikor három autó egymásba rohant az M5-ös autópálya Budapestről kivezető, soroksári szakaszán, a 15. kilométerszelvényben. Mától folytatódik az M7-es autópálya felújítása. A tavalyi ezüstérmes Korpási Bálint a nyolcad-, majd a negyeddöntőben is magabiztos győzelmet aratott, így bejutott a legjobb négy közé a kötöttfogásúak 72 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon. A kajak egyes 200 méteren szereplő Birkás Balázs és Tótka Sándor, a kenu egyes ezer méteren érdekelt Kiss Balázs, valamint a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső 500 méteres kenupáros is jól kezdett a Tokióban zajló kajak-kenu olimpiai tesztversenyen. Férfi vízilabda Eurokupa: ZF-Eger - Solaris Sibenik (horvát) 14:6; PannErgy-Miskolci VLC - CN Noisy Le Sec (francia) 15:10 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Győri Audi ETO KC 22:28; FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 31:23