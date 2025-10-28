Keresés

2025. 10. 28.
Belföld

A józan ész győzött – Ezért támogatja a többség a mobilkorlátozást az iskolákban + videó

2025. október 28., kedd 06:45 | Hír TV
Napindító józan ész mobilkorlátozás digitális függőség

Van az úgy, hogy egy társadalom bölcsebbnek bizonyul a hangos véleményformálóknál. A Napindító mai témája pontosan erről szól: a felmérések szerint a magyarok elsöprő többsége helyesnek tartja az iskolai mobiltelefon-használat korlátozását. Ez nem csupán egy szabályozási kérdés, hanem a józan ész győzelme a figyelemelterelés és a digitális függőség korában. Adásunkban körbejárjuk, miért ért egyet ebben szinte az egész ország.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

