A józan ész álma valóra vált: Orbán Viktor terrorszervezetté nyilvánítja az Antifát

A nemzet biztonsága a legfontosabb!

A miniszterelnök rámutatott a nyugati városok katasztrofális állapotára, ahol az erőszak és a káosz mindennapos. Példaként említette Párizs és Bécs iskoláit, ahol a rend és a biztonság már csak álom. Magyarországon azonban más a helyzet. Itt mi magunk döntünk a sorsunkról és a biztonságunkról. A miniszterelnök világosan elmondta: a migráció, a Soros-hálózat és a nyugati erőszak nem lehet többé a mindennapjaink része. A magyar nemzet biztonsága mindennél előrébb való!

A józan ész győzelme

Ez a döntés, miszerint az antifát terrorszervezetté nyilvánítják, egy hazafias kiállás a rend, a biztonság és a nemzeti identitás mellett. Orbán Viktor bejelentése egyértelmű üzenet mindenki felé, aki rombolni és gyűlöletet szítani akar. Magyarország békés és rendezett ország, és ez így is marad! A miniszterelnök elmondta, hogy a döntés a Trump-féle amerikai mintán alapul, ami tovább erősíti a hazafiak összefogását a világban.

Ez a nap egy sorsdöntő pillanat a magyar történelemben. Ezzel a lépéssel nemcsak egy szervezetet bélyegezünk meg, hanem megmutatjuk, hogy Magyarország a hazafiak otthona, ahol a rombolásnak és a gyűlöletnek nincs helye.

Brutális támadás a magyar fővárosban

2023 február 10-én, a Becsület napja nevű megemlékezés idején, maszkos, Antifa-tagokból álló csoportok kalapáccsal és más eszközökkel támadtak rá a fővárosban járókelőkre. A támadók célja az volt, hogy erőszakos módon vegyenek elégtételt azokon, akiket "szélsőjobboldali szimpatizánsoknak" véltek. Az Antifa erőszak tettei során kilenc embert vertek meg, négyen súlyos sérüléseket szenvedtek. Az áldozatok között volt olyan is, akire váratlanul, hátulról rontottak rá, esélyt sem adva a védekezésre.

A magyar rendőrség azonnal fellépett, és a támadás után több feltételezett elkövetőt is elfogtak, köztük egy olasz és egy német állampolgárt is. Ez is bizonyítja, hogy az Antifa nem egy magyar jelenség, hanem egy nemzetközi, erőszakos szervezet, amely Magyarországon is megpróbált terrort szítani.

A felelősség kérdése

A támadások után nemzetközi feszültség alakult ki. Az egyik feltételezett elkövető, az olasz Ilaria Salis, azóta európai parlamenti képviselő lett, ami csak tovább bonyolítja az ügyet. A magyar hatóságok a mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténjen. Ezzel a képpel kell szembesülnünk. Ezt az erőszakot akarja megállítani a magyar kormány. Orbán Viktor bejelentése nem más, mint a válasza magyar nép felé, hogy a kormány nem hagyja, hogy ez az erőszak megismétlődjön.

