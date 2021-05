A jövő héten is érkezik egy hidegfront

1593 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 782 892 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 802 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 064 204 fő, közülük 2 016 350 fő már a második oltását is megkapta. A koronavírus-járvány harmadik hulláma leszállóágba került, ugyanakkor továbbra is fontos az oltási program folytatása, mivel azáltal elkerülhetők az újabb súlyos járványhullámok - mondta Galgóczi Ágnes a közmédiának. A következő időszak célja nem kevesebb, mint az ötmillió beoltott magyar ember - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebookon közzétett videóüzenetben. A kormányfő köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak és minden oltásban részt vevőnek azért, hogy Magyarországon az elmúlt két hétben több mint kétmillió embert sikerült beoltani. Újra látogathatók az idősotthonok, mivel a legtöbb intézményben magas azok száma, akiket beoltottak koronavírus ellen - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A koronavírus ellen beoltott négymillió magyar állampolgár egyúttal négymillió figyelmeztetés a baloldali pártoknak arról, hogy az emberélet védelme fontosabb bármilyen politikai megfontolásnál - mondta a Dömötör Csaba a Kossuth rádióban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az egész ország sikere a négymillió beoltott elérése, aminek köszönhetően egyre látványosabban indulhat újra az élet. „Az előválasztásnak csúfolt színjáték” forgatókönyvét a baloldali választók ugyan nem ismerik, de Gyurcsány Ferenc azt már rég megírta - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István hangsúlyozta: Gyurcsány Ferenc a baloldal valódi vezetője, „náluk mindent ő dönt el, éppen ezért ez az egész előválasztásosdi egy nagy színjáték”. A baloldal nemzetközi oltásellenes propagandát folytat - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője. A kormány hisz abban, hogy a gyermeknevelés és a hivatás összeegyeztethető, ezért 2010 óta családközpontú lépésekkel támogatja az édesanyákat és a családokat - hangsúlyozta a családokért felelős tárca nélküli miniszter anyák napja alkalmából. Hétfőn reggel - a járványügyi szabályok betartásával - országszerte megkezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első érettségi napon magyar nyelv és irodalomból középszinten 71 ezren, emelt szinten mintegy kétezren adnak számot tudásukról. Az információhoz jutás jogának érvényesülését, a sajtó szabadságát és függetlenségét, valamint a szólásszabadságot mindenhol elő kell mozdítani és meg kell védeni - jelentette ki az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. A világon 151 797 252 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 188 781, a gyógyultaké pedig 89 616 960 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma - derült ki a válságstábok jelentéséből. Tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, mintegy ötezer, az előző napinál csaknem háromezer ötszázzal kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is jóval alacsonyabb volt a korábbiaknál. Franciaországban több mint százezren vonultak utcára a szakszervezetek felhívására a munka ünnepén a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellenére. Oroszországban továbbra is feszültséget okoz a koronavírus-járvány, még mindig több mint 300 ezer fertőzöttet tartanak megfigyelés alatt - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Több mint 270 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak már be Kína-szerte szombatig - közölte a kínai nemzeti egészségügyi bizottság. Indiában rekordot döntött a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta. Ferenc pápa egy hónapos nemzetközi imamaratont indít a koronavírus-járvány leküzdéséért. Romániában sokat fejlődtek a bérek az uniós csatlakozás óta, de az átlagos órabér még kevesebb mint harmada, a dolgozói szegénység pedig majdnem kétszerese az európai uniós átlagnak - mutatott rá a munkaügyi miniszter. Az életének 89. évében elhunyt Hámori József Széchenyi-díjas biológust, egyetemi tanárt, volt minisztert, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, egykori alelnökét az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti. Mezőgazdasági vontató ütött el Debrecen külterületén egy 28 éves férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóügyelete. Meghalt egy ember lakástűzben a Nógrád megyei Palotás községben szombaton - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Igazodva a járványügyi intézkedésekhez, valamint a megnövekedett utasforgalomhoz május 1-től ismét sűrűbben járnak esténként a Budapesti Közlekedési Központ bizonyos, belvárost érintő járatai, a metrók és a nagykörúti villamosok - közölte a BKK. Zivatar, viharos szél és felhőszakadás miatt is figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat mára. A Dunaújváros másodikként zárt a női vízilabda Euroligában, mivel a sorozat budapesti négyes döntőjének szombati fináléjában 7:6-ra kikapott a görög Olympiakosztól. Férfi vízilabda ob I: OSC - FTC-Telekom Waterpolo 9:7 A címvédő Falco és a Szolnok szerzett előnyt a férfi kosárlabda NB I elődöntőjében. Az Internazionale nyerte az olasz labdarúgó-bajnokság 2020/21-es kiírását. A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíjat.