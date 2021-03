A jobboldal az értékekben hisz, a baloldalt az érdekek mozgatják

3456 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 532 578 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 421 főre emelkedett. A szennyvízvizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a következő hetekben a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: „nehéz hetek előtt állunk, minden bevezetett óvintézkedésre szükség van”. Ezen a héten lehet a legtöbb fertőzött, de a tetőzés akár 3 hétig is eltarthat - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 397 342 fő a beoltottak száma, ebből 406 746 fő már a második oltását is megkapta. Minden oltóanyagnak, a koronavírus ellenieknek is lehet mellékhatása, de az sokkal kisebb kárt okoz az emberi szervezetnek, mint a megbetegedés - mondta Karikó Katalin Széchenyi-díjas biokémikus Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Nemzeti Oltóanyaggyárban előállított oltóanyagok garantálják majd a magyar ellátás biztonságát, és ezzel megszüntetik Magyarország függőségét az importtól és annak bizonytalanságaitól - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A szigorító intézkedéseknek hála a járványgörbe laposul - mondta Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese Magyarország élőben című műsorunkban. A közvélemény-kutatásokból kiderül, hogy kontraproduktív a nagyotmondási verseny a balliberális oldalon - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban. A képviselők ma a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességéről szóló kormányzati javaslatot tárgyalják az Országgyűlésben. A kormány, hogy megsegítse a nehéz helyzetbe kerülteket hitelmoratóriumot vezetett be, tízmillió forintos hitellel és bérkompenzációval is segíti a vállalkozásokat, a járvány által leginkább sújtott ágazatokat - mondta a Orbán Viktor a parlamentben. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy tartják magukat az ígéretükhöz, és annyi új munkahelyet hoznak létre, amennyi a járvány alatt megszűnt. A magyar élelmiszerellátás garantált és biztonságos - mondta Nagy István Magyarország élőben című műsorunkban. Az agrárminiszter hangsúlyozta: a járvány ellenére nincs pánik az élelmiszerüzletekben, mert mindenki rájött, hogy a 20 millió ember ellátására képes mezőgazdaság kellő biztonságot ad mindenki számára. Az Európai Beruházási Bank által Magyarország részére biztosított források az egészség védelmét, az állások megtartását és a beruházások támogatását szolgálják, vagyis a gazdaság újraindításához nyújtanak segítséget - mondta a pénzügymininiszter. Már elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az adóbevallás-tervezetek - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A magyar reklámadó, és a kiskereskedelmi ágazatban kivetett lengyel adó nem sérti az állami támogatásokra vonatkozó uniós jogot - közölte döntését az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága. Annyival több szerb és magyar ember életét tudtuk megvédeni, mint amennyi keleti vakcinát megvásároltunk, és amennyi oltást már beadtunk Szerbiában, illetve Magyarországon - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Magyarország részt vesz az úgynevezett Covid-útleveleket előkészítő beszélgetésekben, de ragaszkodik ahhoz, hogy egy ilyen dokumentum nem lehet diszkriminatív senkivel szemben - mondta Szijjártó Péter. Kettős nyomás alatt áll a Nyugat-Balkán, egyrészt az illegális bevándorlással, másrészt a koronavírus-járvánnyal kell megküzdenie - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szarajevóban. Korrekcióra szorul az a jelenlegi gyakorlat, amelynek alapján az uniós tagországok egyenlőtlenül kapnak a koronavírus elleni vakcinákból - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az örökös várakozás helyett kezdeményezően kell fellépni az új típusú koronavírus ellen Oroszországban kifejlesztett oltóanyag európai uniós engedélyezésének ügyében - mondta Markus Söder bajor kormányfő. A világon 120,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,67 millió, a gyógyultaké 68,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Gyógyszerügynökség meg van győződve az AstraZeneca gyógyszergyár koronavírus elleni oltóanyagának előnyeiről, nincs arra utaló jel, hogy a vakcina vérrögképződést okozna - közölte Emer Cooke, az ügynökség ügyvezető igazgatója. Franciaország belépett a harmadik hullámba, amelyet számos variáns jellemez - mondta Jean Castex miniszterelnök. Kiemelte: az AstraZeneca vakcinájának felfüggesztése ellenére az oltás marad "az első számú stratégia" a járvány megfékezésére. A zsúfolásig telt kórházak és térségek evakuálását szolgálja az a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek szállítására alkalmas vonat, amelyet az olasz vasutak műszaki igazgatóságának vezetője mutatott be. Ukrajna számára folytatott kémkedéssel gyanúsított orosz állampolgárt vett őrizetbe a Krím félszigeten az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Nagy-Britannia visszavonja az önálló nukleáris ütőerejének korlátozásáról egy évtizede hozott döntést, és ehelyett növeli a hadrendben tartható nukleáris robbanótöltetek lehetséges mennyiségét - áll a brit kormány stratégiai tervezetében. Figyelmeztette a Twittert az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, hogy blokkolni fogja a szolgáltatásához való oroszországi hozzáférést, ha egy hónapon belül nem távolítja el a kifogásolt tartalmakat. Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztási kampányt - közölte a valamennyi amerikai hírszerzési szervezetet összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság. Két évtizedes rekordot dönthet az átkelési kísérletek száma az Egyesült Államok délnyugati határán. Februárban több mint 100 ezer migráns próbált átkelni az amerikai határon, ami 28 százalékos növekedés januárhoz képest. Elrendelte a bíróság annak a 37 éves külföldi férfinak a letartóztatását, aki szombaton egy sebészeti ollóval súlyosan bántalmazott egy védekezésre képtelen állapotban, altatásban lévő nőt egy fővárosi kórházban, életveszélyes sérüléseket okozva neki. A Balassagyarmati Járásbíróság jogerősen egy év tíz hónap, két és fél évre felfüggesztett börtönre ítélt egy 43 éves anyát, aki rátámadt egy általános iskola női iskolaőrére. Ma elindul a Lánchíd évek óta húzódó felújítása, ezért délutántól nem lehet átsétálni a hídon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ A NAV több mint 5,4 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, amely elérhető és jóváhagyható elektronikusan, aki nem rendelkezik a szükséges KAÜ-azonosítóval április 15. éjfélig kérheti a tervezet postázását. Fucsovics Márton a a spanyol Pablo Carreno Bustát legyőzve bejutott a nyolcaddöntőbe a dubaji keménypályás férfi tenisztornán. Majoros Bence kvótát szerzett a tokiói játékokra az asztaliteniszezők egyéni olimpiai világselejtezőjén, Dohában. Női kosárlabda Európa Kupa: Atomerőmű KSC Szekszárd - Hainaut Basket (francia) 66:53; Valencia (spanyol) - Aluinvent DVTK Miskolc 80:57 Jégkorong Erste Liga elődöntő, 1. mérkőzés: Corona Brasov Wolves - DEAC 1:4; FTC-Telekom - Sport Club Csíkszereda 5:1