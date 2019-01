A jobbikosok szerint pártelnökük nem tartozik bocsánatkéréssel

Nem foglalkoznak korábbi pártelnökük véleményével a jobbikosok. A párt politikusai szerint Vona Gábor magánvéleményt fogalmazott meg, aki szerint nyilvánosan kellene bocsánatot kérnie Sneider Tamásnak az esküvőjén készült felvételek miatt. A Jobbik előző elnöke szerint is vállalhatatlan, ami a videón látható.

Vasárnap hozta nyilvánosságra a Hír TV azokat a 3 évvel ezelőtti felvételeket a Jobbik elnökének esküvőjéről, ahol Sneider Tamás felesége, a Jobbiknak dolgozó jogász a nácik közismert köszöntésével pózolt a fotósoknak.

A lakodalmon rasszista és homofób viccelődések is voltak. Az esküvőn a párt vezérkara is megjelent.

„Ez egy bohóckodás ezt mindenki látja a képeken. Magánéleti dologba, ami teljességgel ránk tartozik nem politikai tevékenység” – mondta Sneider Tamás a videóról.

Az ügyében megszólalt a Jobbik korábbi elnöke is. Vona Gábor is ott volt az eseményen. Most a hvg.hu-nak azt mondta: vállalhatatlan, ami a videón látható és egykori párttársának nyilvánosan kellene bocsánatot kérnie emiatt.

– Nem szeretnék nyilatkozni, majd a rágalominfón válaszolunk.

– Vona Gábor kijelentéséről mi a véleménye?

– Hazugságokra nem szeretnék reagálni, a rágalominfón majd válaszolnunk – mondta Bana Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Egykori párttársai nem osztják a Vona Gábor véleményét.

– Vona Gábor is mondott egy véleményt én meg azt mondom, hogy semmilyen családi vagy magán rendezvényt nem fogom kommentálni legyen az lakodalom, keresztelő vagy temetés.

– Tehát semmilyen bocsánatkérést, lemondást nem vár elnök úrtól?

– Nem kommentálok családi rendezvényt – hárított Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Van aki szerint a pártelnöknek nem kellene bocsánatot kérnie.

„Sneider Tamás semmilyen olyat nem tett, amit szóvá kellene tenni, hiszen a Fidesz szavazta meg a parlament alelnökének, immár másodszor, és most sem hallottunk olyat, hogy a Fidesz kétségbe vonta volna, hogy Sneider Tamás alkalmas-e parlamenti alelnöknek. Úgyhogy mi nagyon nyugodtak vagyunk, mert ez azt jelenti a kormánypártok számára, hogy a pártelnök megérdemelten tölti be ezt a tisztséget” – fejtette ki Varga-Damm Andrea, jobbikos képviselő.

A Jobbik szóvivője szerint a felvételen látható mozdulat félreérthető ezért. Jakab Péter szerint nemcsak a közvéleménynek, hanem Vona Gábornak sem kellene Schneder Tamás esküvői videójával foglalkoznia.

„Én tiszteletben tartom Vona Gábor véleményét. Azt mondom, hogy egy magánrendezvényt nem kell kommentálni, sem nekem, sem Vona Gábornak” – mondta Jakab Péter.

Dúró Dóra szerint ezek reakciók is bizonyítják, hogy összeállít az baloldali ellenzék a Jobbikkal. A Jobbikból nemrég távozott képviselő szerint nem véletlen az sem, hogy az ellenzéki pártok megvédik a Jobbik elnökét.

„Bármilyen felvétel kerül is elő, a DK-től az LMP-ig gyakorlatilag megvédik a Jobbikot és kinyilatkoztatják, hogy az összefogásra igenis szükség van. Tehát a Jobbiktól a DK-ig egy egyesült balliberális tömbről beszélhetünk” – mondta.

A Jobbik magánügynek tekinti a pártelnöke lakodalmában készült felvételeket, pedig korábban határozott fellépést ígértek hasonló esetekben.

„A Jobbik nem egy következmények nélküli párt ezért elmondhatom, hogy 24 órán belül reagáltunk a vállalhatatlan kijelentésekre” – mondta még 2017 novemberében Z. Kárpát Dániel, a párt képviselője.

2017 végén a nyugdíjas tagozat elnökével szemben 24 óra alatt reagáltak, miután közösségi oldalán antiszemita tartalmú bejegyzést tett közzé.