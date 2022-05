A jobbikos disznóvágás döbbenetes kérdőjelei

Megosztás itt:

Két okból is. Az egyik maga az alapsztori. A Jobbik Szabolcs-Szatmár megyei, decemberben megrendezett pártrendezvényén, egy disznóvágáson szexuális erőszak kísérletének áldozata lett az egyik alelnök, Szilágyi György 24 éves élettársa. Bár a rendezvényt a párt vezetősége számára rendezték, Szilágyit – aki kifejezetten igényt tartott volna a részvételre – mégsem hívták meg a buliba, fiatal párját, aki választókerületi szervezőként dolgozott a pártban viszont igen. Ez ugye legalábbis furcsa.

A döbbenetre egy másik körülmény is alapot ad. Nevezetesen az, hogy miután tegnap váratlanul nyilvánosságot látott a történet, a 888.hu is beszámolt róla, Jakab Péter a honlapján egy együttérző szót sem szólt a szexuális erőszak kísérletén átesett hölgyről, hanem azonnal arra utalt, hogy elnöki pozíciójától akarják megfosztani az ellenérdelelt erők. Ezt írta: „Szombaton tisztújítás lesz a Jobbikban. Ma meg is érkezett a fideszes nehéztüzérség, hátha... Soha ne higgy a Fidesz-médiának. Hazudnak!”

Jakab szerint tehát a Fidesz a bűnös azért, hogy tavaly decemberben Ököritófülpösön ilyen megalázó, mélyen erkölcstelen cselekmény történt.

Meghökkentő továbbá az is, hogy Szilágyi György, bár a történtek után nem sokkal értesült a dologról, a nyilvánosság előtt mégis elhallgatta az ügyet. Sőt, tegnap az ATV-ben Z. Kárpát Dániel bemutatott egy olyan fotót, amely a választás utáni napon készült, s rajta volt a Jobbik vezetése Szilágyival együtt, amelyen a párt vezetői a további közös harcot szimbolizálva egymással „összepacsiztak”. A decemberi disznótor és az áprilisi választás között pedig bő négy hónap eltelt.

S bár Szilágyi az ATV híradónak elmondta: „Talán egy napon belül, vagy két napon belül, amikor találkoztam Jakab Péterrel, és közöltem vele, hogy mi történt ott az eseményen, amin ő egyébként jelen volt, csak ebből nem vett észre semmit állítólag.” A történteket azóta Szilágyi nem hozta szóba, mert mint mondta, nem nagyon volt elnökségi ülés, ahol ezt szóba lehetett volna hozni, és úgy érezte, hogy nem nagyon szeretnének ezzel az üggyel foglalkozni.

Z. Kárpát Dániel tegnap az ATV-ben elmondta, „Aljas, karaktergyilkos, lejáratási kísérlet zajlik most. Két nappal a kongresszusunk előtt, tisztújítás előtt, amikor egy érdekelt fél környezetéből kerül ki egy nyilatkoztat és abban olyan állítások hallhatók, láthatók, amelyeknek szem- és fültanúja voltam, és meg tudom őket cáfolni, akkor nehezen tudom megállni mindezt.” A fényképre utalva elmondta, „Azt állítani, hogy idén a Jobbik elnöksége nem ült össze, nem lett volna lehetőség kitárgyalni belső dolgokat, sajnos nem állja ki a valóság próbáját. Több olyan elnökségi ülésünk volt az elmúlt hetekben, ahol minden érdekelt fél egyszerre jelen volt.”

Most akkor feltehetjük a kérdést, mi az előrébb való a Jobbik vezetésének és Szilágyi Györgynek, a fiatal hölgy becsületének megvédése, vagy az, hogy elérjék, hasonló cselekmények gyanúja a pártban soha többet ne fordulhassanak elő? Netán az, hogy Jakab Pétert újraválasszák a Jobbik elnökének, amihez a jelek szerint Szilágyi György is asszisztál alelnöki pozíciója megtartása reményében.

A korábban szintén jobbikos Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke Facebookján azt írta: „Ennek az ügynek a feltételezett elkövetője nagy számú kamu alapszervezetet hozott létre Jakab Péter hatalmon maradása érdekében. Könnyen lehet, hogy ezt ennek az embernek egy mandátummal akarták honorálni. Párton belüli rivalizálás eredményeként kerülhetett felszínre most az ügy.”

Nem árt tudni, hogy az erőszakkísérletet a feltételezések szerint Földi István követhette el, aki nagyot bukott Szabolcsban az áprilisi választáson, s akit a szavazáson nemcsak a Jobbik, hanem a gyurcsányista összefogás valamennyi pártja támogatta.

Történik mindez akkor, amikor a szomszédban háború zajlik, s a kormánynak a szó szoros értelmében Magyarország létéért kell harcolnia. Gázért, olajért, a magyarok jövőjéért.

Miközben ilyen emberek sóvárognak a kormányrúdhoz a túloldalon.

