A Jobbiknak nincs pénze az ÁSZ-büntetés kifizetésére

Alkotmányjogi panasszal is élne a Jobbik az állami számvevőszék gigabüntetése miatt – erről is beszélt Reggeli járat című műsorunkban a párt országgyűlési képviselője. Pintér Tamás elmondta, hogy a közigazgatási bíróság hatáskör hiányában visszadobta a párt keresetét, és ha másodfokon is hasonló lesz a helyzet, akkor az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ügyben. A képviselő hozzátette, hogy már Strasbourgban is folyik egy eljárás az ÁSZ-bírság miatt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Ezzel párhuzamosan is folyik egy strasbourgi eljárás ahova benyújtottuk még ennek a törvénytelen esetnek a felülvizsgálatát.

– Az már elindult?

– Elindult. Strasbourgban is vizsgálják ezt az ügyet. Onnan is várjuk egyébként a visszajelzést, de azt mindenképp fontos leszögeznem, hogy a Jobbiknak nincsen ennyi pénze. Nem fogjuk tudni kifizetni ezt a bírságot.

Tekintse meg a teljes interjút: