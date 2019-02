A Jobbikkal kapcsolatos botrányok sem tántorítják el őket

„Ha bizonyos kiválasztott néphez tartozik az illető, akkor a miskolci Dolce Vita luxusétteremből kell számára étket szállítani, mert ott kóser módon tudnak főzni, és neki még ahhoz is joga van” - így értekezett a zsidókról a Hír TV birtokába került felvételen Jakab Péter.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy másik videóban pedig azt találta viccesnek hogy Pörzse Sándor a zsidókat gúnyolva azt mondja: a Rosensteinek nem vehetik el a magyarok helyét. De pár évvel ezelőtt Jakab Péter Köves Slomónak címzett nyílt levelében is antiszemitán fogalmazott. Azt írta, „a magyar nemzet semmivel sem tartozik a zsidóságnak. Se bűnbánattal, se jóvátétellel.”

A balliberális ellenzéket azonban nem tántorítja el az összefogástól a Jobbik botránysorozata. Ismét közösen álltak ki a nyilvánosság elé.

A Jobbik szinte tudomást sem vesz az elhangzottakról. „Minden ezzel kapcsolatos tudnivalót a sajtóosztályunk elmondott, illetve az érintett képviselők is el tudták mondani. És pont azért, hogy a kormánypárti média ne tudja széttrollkodni a fontos ügyekben tartott sajtótájékoztatóinkat, ezért van a Rágalominfó nevű lehetőség, úgyhogy javaslom, hogy itt tegye fel ezeket a kérdéseket. Köszönöm” – így Magyar Zoltán, a párt országgyűlési képviselője.

Az LMP sem kommentálta érdemben az antiszemita kijelentéseket. „Ezek a kérdések semmilyen más célt nem szolgálnak, minthogy eltereljék a figyelmet azokról a rendkívül fontos a társadalmat az itt élő állampolgárokat érintő problémáknak a megoldására tett ellenzéki javaslatoktól elvigye a fókuszt. Én az gondolom, hogy amikor 90-es évekből és több 10 éves történeteket hoznak elő azt nem lehet másképp értékelni” – mondta Csárdi Antal országgyűlési képviselő.

A Párbeszéd azonban úgy gondolja, hogy a kijelentések vállalhatatlanok. Barabás Richárd szerint bocsánatot kellene kérnie Jakabnak – de a mindentől függetlenül ők továbbra is együtt működnek a Jobbikkal. „Ez a sokszínű ellenzék nem minden esetben szereti egymást, nem biztos, hogy egymás múltjának a legteljesebb mertekben tudunk. Egy biztos: minden ellenzéki párt köztársaságot szeretne Magyarországon és azért dolgozunk, hogy ez a köztársaság ügyek mentén és a köztársaság céljait maguk előtt tartva meg tudjon valósulni. Az együttműködések erről szólnak nem arról, hogy mindenben tökéletesen egyet értünk” – mondta a pártból Barabás Richárd.

A szocialisták szerint is bocsánatot kellene kérnie Jakabnak, de ettől függetlenül, ők is a közös jövőben hisznek. „Amint látják nem ilyenekben működünk együtt, hanem olyan ügyekben hívjuk fel közösen a közvélemény figyelmét arra, hogy nagy bajok vannak, amik az országot érintő fontos ügyek” – hangsúlyozta Harangozó Gábor, az MSZP elnökségi tagja.

Az ellenzéki pártok láthatóan a Jobbikot mentegetik – ezt erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. „A magyar baloldal önmeghatározása részben saját posztkommunista múltja miatt 89-90 után mintegy három évtizeden keresztül az antifasizmus, nácizmus elleni küzdelem volt. Ehhez képest most azokkal fognak össze, akiket néhány évvel ezelőtt, de akár még egy-két évvel ezelőtt is ők neveztek nácinak. Ez mindent elmond a magyar baloldal helyzetéről, aktuális állapotáról és színvonaláról. Az, hogy ehhez egyébként a szövetségesként megnyerjék az Európai Bizottság első alelnökét is az pedig az Európai szocialisták jelenlegi állapotát is mutatja” – jelentette ki Gulyás Gergely.

Jakab Pétert amúgy nemrég választották meg a Jobbik egyik vezető tisztségviselőjévé: február elején a párt frakcióvezető-helyettese lett.