A Jobbik szerint rendben van a riporterek zaklatása

Kérdőre vonták Bohár Dánielt, az Echo TV riporterét, az egyik legnagyobb hazugot. A vasárnapi budapesti tüntetésen egy körülbelül 15-20 fős jobbikos brigád vette körbe az Echo TV Informátor című műsorának stábját. Az egyik hangadó a párt alelnöke Bana Tibor volt.

„Én például Bohár Dánielt – ezt elmondom neki bármikor a szemébe is – egy igen szemtelen és provokatív embernek tartom – mondta Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője. – Nem tiszteli a másikban akár a kort, akárcsak az embert sem, hanem átgázol, hogyha valaki megfélemlíti és félelem keltően és agresszívan közeledik, mondjuk a politikusokhoz. Tehát, hogyha ezt ő megengedheti, akkor ne sértődjön már meg azon, hogyha egyszer valaki számon kérni rajta azt, hogy ő miért hazudik. Miért agresszív és miért tiszteletlen.

Az elmúlt napok tüntetései során az Echo TV és a Hír TV több stábját is inzultálták jobbikosok. Szilágyi György azonban nem volt hajlandó érdemben reagálni.

„Nem láttam ezt az esetet, de ha ez így volt, akkor azt javaslom Önnek, hogy indítson pert vagy jelentse föl azt az embert, aki önt megfélemlítette” – nyilatkozta Szilágyi.

A rágalominfón a pártban megüresedett mandátumok is szóba kerültek. Kedden Staudt Gábor közösségi oldalán jelentette be, nem folytatja a képviselői munkát. Bár posztjában arról írt, hogy magánéleti problémák miatt döntött így, sajtóinformációk szerint a döntésben szerepet játszott, hogy arannyal kapcsolatos bűncselekményekbe keveredett. Novemberben az ügyészség utasítására nyomozást rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, december elején viszont a Budapesti Nyomozó Ügyészség vette át a milliárdos költségvetési csalás miatt indult büntetőügyet

A párt már hivatalosan meg is nevezte Staudt utódját, így Csányi Tamás, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselője ülhet be a Parlamentbe. Nemrégiben megüresedett még egy hely a Jobbik frakcióban, ugyanis Szávay István antiszemita botránya után lemondott minden parlamenti posztjáról és visszaadta a mandátumát is. A Jobbik döntött az ő székéről is, ahová Bencsik János ülhet majd be.

„Két nagyon felkészült emberről van szó, akik meggyőződésem, hogy hasznára lesznek a Jobbik frakciójának – mondta a szóvivő. – Mind a szakmai tudásukkal, mind a kiállásukkal, hiszen harcos egyéniségekről van szó, akik ugyanúgy vállalják azt a kockázatot, hogy ha majd jobbikos országgyűlési képviselőként meg akarnak látogatni egy közintézményt, akkor éppen agyba, főbe verik őket.

A jobbikos képviselők egyébként a hetedik rágalominfón díjazták azokat a médiumokat akik szerintük a legtöbbet hazudtak az elmúlt időszakban.