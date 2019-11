A Jobbik szerint Gyurcsány Ferenc bohóckodik

Az Országgyűlés hatnapos üléssel folytatja munkáját a következő két hétben. Nem lehet a magyar országgyűlés stílusa az erőszak és a trágárság - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádióban. Kocsis Máté az országgyűlési törvény tervezett módosítását azzal indokolta, hogy az eddigi fegyelmi szabályoknak nem volt visszatartó erejük, hiszen a rendbontó képviselők könnyedén kifizették a büntetéseket. Továbbra is hárít az ellenzék Lackner Csaba ügyében. A korrupciós botrányba keveredett kispesti volt szocialista politikust az átláthatóságért küzdő ellenzéki pártok megszavazták a helyi szociális és lakásügyi bizottság élére, de arra kitérő választ adtak, hogy miért tették ezt. Újabb hangfelvételeket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet, amelyben Lackner Csaba a kispesti önkormányzat egyik alkalmazottját keveri korrupció gyanúba. Az MSZP szerint nekik ezzel már nincs dolguk, mert kizárták Lacknert a pártból. Rendkívüli kormányzati segítségnyújtásban bízik Dombóvár Fidesz-KDNP-s polgármestere. A várost 13 évig irányító, és regnálása alatt gazdasági bűncselekmény miatt elítélt Szabó Lóránd több mint félmilliárdos hiányt hagyott maga után. Hétfőn egyeztet a Normafán áthelyezendő parkolóról és a fogaskerekű meghosszabbításáról Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere és Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a hegyvidéki önkormányzat. A magyar gazdaság „hasít” és köszöni szépen, jól van - mondta a pénzügyminiszter a Bayer Showban. Varga Mihály közölte: a pesszimista szakértők már hét éve a gazdaság összeomlásáról beszélnek, erre az évre mindössze 2-3%-os növekedést jósoltak csak, szemben a kormány 4%-os becslésével, de a legfrissebb adatok szerint csaknem 5%-os növekedés várható. Varga Mihály szerint ez többek között annak köszönhető, hogy a kormány kordában tartotta az államháztartási hiányt, munkahelyeket teremtett és emelte a béreket. Kiegyenlített növekedés volt a magyar gazdaságban a harmadik negyedévben a GDP-t adó ágazatok között - mondta Csath Magdolna közgazdász. A magyar kormány a jövőben is támogatni fogja a magyarországi horvátok kulturális, oktatási és egyházi törekvéseit - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Baján. Az 1989. novemberi bársonyos forradalom csehszlovákiai rendszerváltás az újkori cseh történelem legfontosabb eseménye - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök Prágában a forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen. 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy mi vagyunk Európa jövője, és készen is állunk erre a küldetésre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a prágai megemlékezésen. Mi közép-európaiak 30 éve megmutattuk, hogy hazánkért és Európáért nemcsak meghalni, de élni és dolgozni is tudunk – jelentette ki a kormányfő. Már nemcsak a sorsunk, de céljaink is közösek, a közép-európai országok együttműködése a közép-európai emberek szívébe van írva, ezért az előttünk álló évek Közép-Európa, a V4 sikereiről fognak szólni - mondta Orbán Viktor Prágában. Tüntetésen tiltakoztak a bosznia-hercegovinai Bihács lakói, mert az ígéretekkel ellentétben mégsem zárták be a környék befogadóközpontját. „A Nemzetközi Migrációs Szervezet menj haza” feliratú táblákat tartottak a kezükben a tiltakozó bihácsiak, ugyanis ez a szervezet bérel épületet az illegális bevándorlók elszállásolására. Legalább 30 észak-afrikai fiatal migráns verekedett össze Milánó központjában - két 18 éves és egy 17 éves tunéziait őrizetbe vettek. A kormányzó brit Konzervatív Párt tervei szerint a brit EU-tagság megszűnése utáni átmeneti időszak lejártával minden újonnan érkező bevándorlónak előre kell fizetnie a brit állami egészségügyi ellátórendszer igénybevételéért. Könnygázzal és vízágyúkkal oszlatott a párizsi rendőrség a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából megrendezett - rendbontásba torkolló - megmozduláson. Iránban az üzemanyagárak emelése ellen tiltakozók közül több mint 40 embert őrizetbe vettek. Parlamenti választás kezdődött Fehéroroszországban, amelyen 6,8 millió választópolgárt várnak a szavazóurnákhoz, hogy négy évre megválasszák a törvényhozás alsó házának 110 tagját. Srí Lankán az ellenzéki Népi Front párt jelöltje, Gotabaja Radzsapaksze győzött az elnökválasztáson - legfőbb vetélytársa a kormányzó Egyesült Nemzeti Párt jelöltje, Szadzsit Premadasza elismerte vereségét. Az Emberi Jogok Amerika-közi Bizottságának összesítése szerint huszonhárom ember halt meg Bolíviában a válság kirobbanása óta. Kifogásolta a bolíviai rendőrség és hadsereg tüntetőkkel szembeni túlkapásait az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Támadás érte Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető caracasi pártközpontját röviddel a hivatalban lévő Nicolás Maduro elnökkel szembeni nagyszabású tüntetés előtt. Hétfőre is tanítási szünetet hirdetett a hongkongi oktatási hivatal biztonsági szempontokra hivatkozva, miközben ismét összecsaptak egymással a tüntetők és a rendőrök a Hongkongi Műszaki Egyetemnél. Az Egyesült Államok és Dél-Korea elhalasztja november végére tervezett közös légi hadgyakorlatát, amelynek megrendezését Észak-Korea provokatívnak tartja. Megkezdődött a Fekete-tengeren a tavaly novemberi orosz-ukrán haditengerészeti incidens során elfoglalt ukrán hajók elvontatása Kercs kikötőjéből - közölte a Kommerszant című orosz lap. Telefonon egyeztettek a kínai és amerikai kereskedelmi tárgyalók, akik a két ország között 16 hónapja tartó kereskedelmi háború lezárását célzó részmegállapodás előkészítésén dolgoznak - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. Bubópestissel fertőzött beteget kezelnek a Kína északi részén fekvő Belső-Mongólia Autonóm Területen - adta hírül a China Daily című kínai pártlap. Szükséghelyzetet hirdetett Szamoán a kormány a kanyarójárvány rohamos terjedése miatt - a szigetországban felfüggesztették az oktatást az összes iskolában, és korlátozzák a gyülekezést. Továbbra is a legmagasabb fokozatú riasztás van életben Velencében, ahol az ár ismét teljesen víz alá temetheti a szigeteket. Négy csoportban 36 illegális bevándorlót tartóztattak fel a rendőrök Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében. A rendőrök elfogtak egy szerb állampolgárságú férfit Magyarországon, aki Hollandiából csempészett az országba nagy mennyiségű kábítószert. Levonulóban a Sajó árvíze, így már nincs vízátfolyás miatt lezárt út Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tajvani tenisztorna, döntő: Vitalija Djacsenko (orosz) - Babos Tímea 6:3, 6:2 Férfi kézilabda BL: A Telekom Veszprém 31:25-re legyőzte a vendég fehérorosz Meskov Breszt csapatát. Női kézilabda NB I: A Szombathely csapata 32:26-os győzelmet aratott a vendég Mosonmagyaróvár együttese felett Répcelakon. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olajbányász - Sopron KC 84:70. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brazil Nagydíj időmérő edzésén.