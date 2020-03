A Jobbik olvad, mint egy jéghegy

Az Európát terhelő migrációs nyomás várhatóan megsokszorozódik idén, így még inkább felértékelődik a határkerítés és a kormány korábbi bátor döntése annak megépítéséről - jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Európa elpazarolta a felkészülési időt a védelemre, miközben a migrációs válság már nem csak biztonsági, hanem egészségügyi kérdés is - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás úgy fogalmazott: meg kell kérdezni milyen felelőssége van azoknak bevándorláspárti politikusoknak a kialakult helyzetben, akik azt mondták, hogy már nincs migrációs válság, vagy a migráció csak egy kommunikációs trükk. A magyar határ védelme továbbra is elsődleges feladat, és a Magyar Honvédség teljes mértékben felkészült a feladat ellátására – hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Magyarország megvédte és a jövőben is meg fogja védeni határait - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután telefonon beszélt Níkosz Déndiasz görög külügyminiszterrel. Intenzív növekedést mutat az illegális határátlépési kísérletek száma 2020 első két hónapjában - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta: januárban és februárban az elfogottak száma 7100 körül alakult, közülük 6597-en a szerb szakaszon, 536-an pedig máshol próbáltak bejutni Magyarországra. Amíg a beteg nem mutatja a koronavírus-fertőzés tüneteit, nincs értelme elvégezni a tesztet - mondta az országos tisztifőorvos a Kossuth rádióban. Müller Cecília közölte, eddig 137 vizsgálatot végeztek el a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában, de egyik sem lett pozitív, továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon. Elkezdődött a mintegy 200 ezer diák pénzügyi ismereteit erősítő Pénz7 programsorozat, amely a vállalkozóvá válást ösztönzi - mondta György László államtitkár. A szakképző intézményekben, a felnőttképzésben már a Szakmajegyzékben található 174 alapszakmát oktatják szeptember 1-jétől – mondta Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár. A robosztus gazdasági növekedés nyomán az elmúlt évben 11,4 százalékkal nőttek a bruttó keresetek, ami 7,7 százalékos reálbér-növekedést jelent - közölte Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Tavaly négyezer embert gyilkoltak meg csak azért, mert kereszténynek vallották magukat, és több mint ezer templomot támadtak meg – mondta Azbej Tristan államtitkár. Magyarország minden körülmények között megvédi határait, nem fogunk beengedni egyetlen illegális bevándorlót sem - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Ausztria újabb rendőröket küld Magyarországra, a magyar-szerb vasúti forgalom megfigyelésére - jelentette be Karl Nehammer belügyminiszter az ORF Zib2 című műsorában. A tárcavezető hozzátette: Ausztria kész arra, hogy szükség esetén megvédje határait. A Nyugat is ki fogja venni a részét a migráció jelentette teherből - szögezte le Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában civil szervezetek képviselői előtt. Erdogan úgy fogalmazott: „hónapokkal ezelőtt megmondtam, hogy ha a Nyugat nem veszi ki a részét e teherből, megnyitjuk a kapukat”. Elutasítja a Törökországból az Európai Unióba igyekvő migránsok befogadását a német CDU egyik elnökjelöltje. Friedrich Merz azt üzente az illegális bevándorlóknak, hogy nincs értelme Németországba jönni, mert az nem fogadja be őket. Tovább erősödik a migrációs nyomás a következő napokban a görög-török európai uniós külső határon a Frontex szerint - írta a Die Welt című német lap az EU-s határvédelmi szervezet nem nyilvános jelentése alapján. Franciaország kész segítséget nyújtani Görögországnak és Bulgáriának a határok védelméhez egy újabb migránsválság megelőzése érdekében - közölte Emmanuel Macron francia államfő Twitter-üzenetben. Meghalt egy szíriai migráns a török-görög határon, miután a görög biztonsági erők könnygáz, gumilövedékek és vízágyúk bevetésével megakadályozták, hogy az illegális bevándorlók bejussanak az országba. Gyorsított eljárásban börtönre ítéltek Görögországban 66 határsértő illegális bevándorlót - közölte az Alfa görög televízió. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak Leszbosz partjainál - 47 embert sikerült kimenteni a vízből. Már 41 halálos áldozata van a Koronavírus-járványnak Olaszországban, a fertőzöttek száma 1600 fölé emelkedett. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében Csehország leállítja a közvetlen légi kapcsolatokat Dél-Koreával és három nagy észak-olaszországi várossal, Milánóval, Velencével és Bolognával - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök. Rendkívüli ülést kezdett a lengyel szejm, hogy megtárgyalja az új koronavírus és más fertőzések okozta járvány megelőzéséről és kezeléséről szóló különleges törvényt, amelynek tervezetét a Mateusz Morawiecki vezette kormány terjesztette be. Az Európai Unió sürgősségi munkacsoportot állított fel a koronavírus-járvány megelőzése érdekében szükséges intézkedések összehangolására - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Iránban már 66-ra emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzöttek száma 1501-re nőtt. Egy hónapja nem látott szintre mérséklődött az új típusú koronavírus napi új fertőzöttjeinek száma Kínában. A gazdasági és pénzügyi válság óta a legnagyobb visszaesésre kell számítani a világgazdaság teljesítményében a koronavírus-járvány kitörése miatt - írja a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Oroszország nem tudja többé szavatolni a török harci repülőgépek biztonságát Szíriában, miután a damaszkuszi vezetés bejelentette, hogy lezárja a légteret az északnyugati Idlíb tartomány felett - közölte az orosz védelmi minisztérium. Visszavonta jelöltségét Mohammed Taufík Allávi iraki kormányfőjelölt vasárnap éjjel, miután nem tudta elnyerni az ország törvényhozásának a támogatását. Már a reggeli órákban leadták szavazatukat a pártvezetők az izraeli parlamenti választásokon, és erre buzdították híveiket is. Az országban egy éven belül harmadszor rendeznek parlamenti választásokat. Negyvenhatra nőtt az indiai állampolgársági törvény módosítása miatt Újdelhiben február végén kirobbant tüntetések halottjainak a száma. A kormánypárt és az ellenzék egymást vádolja a feszültség szításával. Ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea a japán védelmi minisztérium szerint. A rakéták a Japán-tengerbe csapódtak. Terrorizmus vádjával 37 embert ítélt halálra a kairói büntetőbíróság, köztük egy terrorszervezet vezetőjét is. Túszul ejtett egy elbocsátott biztonsági őr mintegy harminc embert a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában egy bevásárlóközpontban - a túszejtő később elengedte foglyait. Húsz bevándorlót találtak román határrendészek egy török kamionban a Nagylak-Csanádpalota határátkelőhelyen - közölte a román határrendészet. 409 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Legkésőbb szerdán elindul a koronavírussal összefüggő feladatokat koordináló operatív törzs információs honlapja - közölte Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A MÁV-Start 1600, orvosi szájmaszkot, kézfertőtlenítő gélt, fertőtlenítő hatású kendőt, gumikesztyűt tartalmazó egészségügyi egységcsomagot osztott ki a nemzetközi járatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknak és az utaskísérő személyzetnek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feloldotta a magas patogenitású madárinfluenza miatt elrendelt korlátozásokat Komárom-Esztergom és Hajdú Bihar megyében. Döntött az Európai Labdarúgó Szövetség: 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét. Fajta Péter és Drahota-Szabó Dorka nyerte meg az egyéni küzdelmeket a budapesti Nemzeti Edzés Központban rendezett fedettpályás tenisz országos bajnokságon. A Nemzetközi Baseball és Softball Szövetség a koronavírus-járvány miatt júniusra halasztotta a tokiói olimpia végső baseball kvalifikációs tornáját, amelyre eredetileg április elején került volna sor Tajvanon. A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság második, thaiföldi versenyét.