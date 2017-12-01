2017. december 1.,
péntek, Elza napja

A Jobbik nem áll be Kész Zoltán mögé

Hír TV

2017. december 1., péntek 10:11, frissítve: péntek 10:26

Mind a 106 választókerületben saját jelöltet állítanak majd – jelentette ki Dúró Dóra.

Nem áll be a baloldali pártok által támogatott, független Kész Zoltán mögé a Jobbik a veszprémi körzetben. Dúró Dóra a Hír TV reggeli műsorában azt mondta, mind a 106 választókerületben saját jelöltet állítanak majd, a veszprémiben pedig Varga-Damm Andrea lesz a jelöltjük. Korábban a Jobbik tapolcai képviselője, Rig Lajos beszélt arról egy veszprémi fórumon, hogy egyéniben a körzet legesélyesebb képviselőjét kellene támogatni, ő pedig a veszprémi körzetben Kész Zoltánt tartja a legjobb jelöltnek.

„A Jobbik mind a 106 választókerületben saját jelöltet fog állítani, igaz ez a siófoki választókerületre is, ahol Potocskáné Kőrösi Anita lesz a Jobbik képviselőjelöltje. Ott is felröppentek olyan hírek, hogy esetleg mást támogatnánk. Szó sincs erről, és a veszprémi körzetben sem volt szó erről, szintén egy hölgy képviselőjelölt lesz, Varga-Damm Andrea személyében. Ezt teljesen egyértelművé tette már a párt, és egyébként Rig Lajos is Varga-Damm Andrea munkáját segíti” – szögezte le Dúró Dóra.

A teljes beszélgetés:

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Dúró DóraKész Zoltán2018-as választás

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