A Jobbik mégsem indított fegyelmi eljárást a Pride-on felvonuló tagja ellen

65 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, nem követelt halálos áldozatot a járvány. A beoltottak száma 5 millió 611 ezer, közülük 5 millió 418 ezren már a második adagot is megkapták. A következő hetekben várható, hogy Magyarországon emelkedni fognak az esetszámok - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Elsősorban időseknek és krónikus betegségben szenvedőknek ajánlja a harmadik oltást az országos tiszti főorvos. Müller Cecília a közölte: a szakmai ajánlás szerint, aki első két oltásként vektor-vakcinát kapott, az emlékeztetőül elölt vírust tartalmazó, vagy mRNS-vakcinát kaphat, és fordítva. Közpénzből folytat propagandát a főpolgármester - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Karácsony Gergely egy közpénzből fenntartott podcastcsatornát és az Énbudapestem.hu weboldalt is felhasználta az LMBTQ-propaganda terjesztésére és a gyermekvédelmi törvény elleni hangulatkeltésre. Az ügyészség döntése szerint közérdekű adat a kispesti vagyonkezelő vezetőjének eltitkolt spanyolországi villája, és ezért annak bemutatása nem bűncselekmény. Korábban a momentumos Paróczai Anikó hozta nyilvánosságra, hogy Kránitz Krisztián, akit a Hír Tv által is bemutatott hangfelvételeken csak Mr. 40 százalékként emlegetettek, nem tüntetett fel egy külföldi ingatlant a vagyonnyilatkozatában. Az idei 210 milliárd forintról több mint 400 milliárd forintra nő a felsőoktatás állami támogatása jövőre - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Augusztus 8-án éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte Schanda Tamás államtitkár. Tízszeresére nőtt a nemzetiségi fiatalok nyári táboroztatására fordított támogatás összege az elmúlt tíz évben - mondta Soltész Miklós államtitkár. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta: a balkáni migrációs vonal még mindig aktív, újabb menekültválság válság fenyegeti Európát, és a migránsok egyre agresszívabbak. A Tatár Köztársaság miniszterelnökével tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyiminiszter a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Kazanyban. Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományoz mongóliai kórházaknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-fertőzöttek száma 195,9 millió, az áldozatoké 4,18 millió világszerte. Nem volt halálos áldozata a koronavírusnak az elmúlt napon a nyugat-balkáni országok egyikében sem, ám a fertőzöttek száma napról napra növekszik. Az idősek már a jövő héten elkezdődő újraoltásáról, a harmadik adag vakcina beadásáról döntöttek az izraeli egészségügyi minisztériumban. Hónapok óta először új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet jelentettek Pekingben, ahol ezt megelőzően több mint 180 napja nem regisztráltak új megbetegedést. Elsőként a világon kubai koronavírus elleni vakcina gyártásába kezd Irán. Azerbajdzsán szerint az örmény fél ismét megsértette a legutóbbi tűzszüneti megállapodást, amikor területéről lőtte az azeri fegyveres erők állásait. Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet harcosai érkeznek Afganisztánba Szíriából, Líbiából és több más országból - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Görögország az Európai Unió közbenjárását sürgette annak érdekében, hogy Törökország fogadja vissza a görög hatóságok által elutasított menedékkérőket. Börtönbüntetésre ítéltek három gyanúsítottat Ausztriában, a vádlottak az Iszlám Állam dzsihadista szervezettel álltak kapcsolatban. Heves erdőtüzek pusztítanak a Földközi-tenger keleti medencéje mentén, Törökország déli és Libanon északi részén. Az amerikai földtani intézet tájékoztatása szerint 8,2-es földrengés volt Alaszka déli partvidékénél. Sokan meghaltak és eltűntek az áradásokban Indiában és Afganisztánban. Három év börtönbüntetésre ítélt és hat évre kiutasított Magyarország területéről egy román-moldovai kettős állampolgárságú embercsempészt a bíróság. Vádat emeltek egy három gyereket is szexuálisan bántalmazó férfi ellen. Meghalt egy kerékpáros, miután egy autó elgázolta Keszthely közelében. Hatástalanították a Magyar Honvédség tűzszerészei az Angyalföldön, a Reitter Ferenc utcában előkerült második világháborús bombát. A mintegy 10 ezer embert érintő lakosságvédelmi intézkedéseket feloldották. Változik a Fehérvári úti villamosok közlekedése szombattól Újbuda-központnál: a járatok augusztus 22-ig a vágányok felújítása miatt nem haladnak át a Bocskai út és a Fehérvári út kereszteződésében - közölte a BKK. Hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított „rendőrtábor” a Hungaroringnél, a pálya melletti parkolóban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar válogatott 23:1-re legyőzte a dél-afrikai együttest a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. A magyar kői kézilabda-válogatott 38:31-re kikapott az Orosz Olimpiai Csapattól Tokióban. A világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka negyedik lett a 200 méter pillangó döntőjében az olimpia úszóversenyén. A Finndingiben szereplő Berecz Zsombor a harmadik versenynap után a harmadik helyen áll a tokiói olimpián. Könyöksérülés miatt nem szerepelhet a tokiói olimpia női asztalitenisz csapatversenyében Póta Georgina, helyét a tartaléksorból előrelépő Fazekas Mária veszi át. Súlyos sérülést szenvedett Sigér Dávid, a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának válogatott középpályása. A várható kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották a szombatra tervezett 39. Lidl Balaton-átúszást.