A Jobbik mára egyenlő a széthullás szinonimájával

Napirend előtt felszólalásában Mellár Tamás (Párbeszéd) Ady Endre Ismeretlen Korvin-kódex margójára című művét idézve arról beszélt, hogy Magyarország 2010 óta a rengeteg uniós pénz segítségével felzárkózhatott volna Európához, megerősíthette volna a demokráciát és polgári osztályt. Szerinte a kormány mégis ennek ellenkezőjét tette, illiberális államot teremtett, kelet felé fordult, és „rázza az öklét” Európa ellen. – Kompország megint elindult kelet felé - idézte a képviselőt a Magyar Nemzet.

Tállai András válaszában jelezte, nem igazán érti, Mellár mit akart mondani, azt viszont biztosnak nevezte, hogy

az ellenzék teljesen másként ítéli meg az elmúlt tíz évet, mint a kormány, és nem becsüli meg azt, amit a magyar emberek, a társadalom felmutattak.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: noha 2010-ben súlyos gazdasági és társadalmi válság volt Magyarországon, 2013-ra már emelkedő pályára állt az ország, a munkanélküliek száma csökkent, míg a foglalkoztatás nőtt, de reálértéken nőttek a jövedelmek és a nyugdíjak is, az uniós pénzeket pedig sikeresen használtuk fel. – A számok cáfolják az ellenzék vádjait – jelentette ki Tállai.

Rétvári: A Jobbik a jelek szerint csatlakozott a baloldalhoz

Ander Balázs (Jobbik) arról beszélt, hogy a járvány előtt a „propaganda úthenger” sokat hivatkozott a tömeges migrációra, a nyugat európai no go zónákra, ám szerinte ezzel a kormány csak el akarta terelni a figyelmet arról, hogy mennyit lop. A politikus kifogásolta, hogy manapság viszont annak ellenére sincs szó a hazai no go zónákról, hogy nyilvánvalóan vannak olyan generációk óta a bűnözésre szakosodott családok, akik csak az erőszakot éltetik, és a gyengébbekre csak prédaként tekintenek. Ander szerint a hazai no go zónákba már nem mer bemenni a mentős, pedagógust pedig lasszóval sem lehet fogni. a pedagógust. – Mennyire gondolják komolyan, hogy probléma van? – kérdezte.

Rétvári Bence válaszában úgy vélekedett, hogy felszólalásával immár Ander is a Jobbikból való távozását készítheti elő, hiszen pártja régi kártyáját, a cigánykérdést játszotta ki.

Az Emmi parlamenti államtitkára arra figyelmeztetett: akárcsak a jogvédők, úgy Ander is tévesen, etnikai alapon közelít a kérdéshez, ami nem jelent megoldást, mivel az szociális alapú. – Magyar és cigány emberek között is van szegény – mondta Rétvári. Hangsúlyozta: a kormány éppen ennek felszámolása érdekében teremt munkahelyeket, támogatja a családokat, illetve radikálisan emelte a minimálbért. Az államtitkár kitért arra, hogy a Jobbik mára a széthullás szinonimája lett és a jelek szerint csatlakozott a baloldalhoz abban is, hogy álrettegésnek tartja a migrációt.

