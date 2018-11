A Jobbik legitimálta az antiszemitizmust a közbeszédben

Köves Slomó szerint be se kellett volna kerülnie a Parlamentbe egy ilyen embernek, mint Szávay István. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője a Hír TV-ben arról beszélt, a Jobbikban a parlamenti előrejutás érdekében felszíni változást hajtottak végre, de a színfalak mögött minden maradt.

Nagy meglepetést nem váltott ki Szávay kijelentése, hisz a Jobbik 2-3 évvel ezelőtti elhatárolódásánál is azt hangoztattuk, hogy ez egy nagyon fontos fordulópont lehet, ha a szavak mellett tettek is igazolják. Ez nem történt meg – mondta a Hír TV stúdiójában Köves Slomó. A felmérések azonban azt mutatják, hogy egyáltalán nem szűntek meg az antiszemita jelenségek a Jobbik informális közegében.

Az összekacsintás megvolt, mert a parlamenti előrejutás érdekében felszíni változást hajtottak végre, de a színfalak mögött minden maradt - mondta Köves Slomó. Minden civilizált ember számára minősíthetetlen az elhangzott. Árulkodó a közegről, hogy egymás közt ez a hencegés amolyan érdemnek tűnik. Leírja a hangulatot, azt ami a színfalak mögött a Jobbikban még mindig ott van. Súlyosbítja a helyzetet, hogy mindez a párt tisztújító kongresszusán hangzott el.

Súlyosbítani már nem nagyon lehet azt, amit a Jobbik már korábban elkövetett. Ugyanezek az emberek voltak azok, akik az izraeli kettős állampolgárokat nemzetbiztonsági kockázatnak tekintették. Azok, akik szerint Tiszaeszlár egy valós történelmi esemény volt, illetve akinek a képviselője azt mondta, hogy ahányszor elmegy a Duna-parti cipős emlékmű mellett, arra gondol, hogy kormányon majd befejezik a félbemaradt munkát és még bele is köp a bronzcipőkbe – idézte fel a Jobbik korábbi antiszemita megnyilatkozásait az EMIH vezető rabbija.

Köves Slomó szerint be se kellett volna kerülnie a Parlamentbe egy ilyen embernek. El kéne mennie beszélgetnie zsidókkal, meg kéne ismerkednie a közösséggel, de akár egy történelemkönyvet is átolvashatna mielőtt bármit is tesz.

Műsorvezetői kérdésre, miszerint a Jobbik legitimációja révén maga az antiszemitizmus jelensége is legitimálható lesz-e, a Rabbi lesújtó választ adott. Ez sajnos nem feltételes mód, hanem tények.

Úgy vélte, a Jobbik felületességét mutatja, hogy két héttel azelőtt, hogy Hanuka kapcsán üdvözletet küldött volna, Vona Gábor pedig korábban azt mondta, lemondana, ha kiderülne róla, hogy zsidó származású.

Köves szerint a CNN kutatásában sincs semmi meglepő. Szerinte Magyarország két dologban tér el a világ többi részétől: bár mindenütt ott van az antiszemitizmus, a magyarok többsége azonban ritka tájékozatlan. Sokuk például - felmérésük szerint - azt hiszi, hogy a világ ötöde zsidó. Magyarországon sokan ezek mellett nyíltan vállalják az antiszemitizmust. A 19%-os adatban a Jobbik szerepe is nagy, hisz nyíltan legitimálta ezt a közbeszédben.

A verbális antiszemitizmus társadalmi csoportokhoz, politikai közösségekhez köthető. A Tett és Védelem Alapítvány a Mediánnal közösen végzi saját kutatásait, amiből kitűnik, hazánkban - a világ nagy részéhez hasonlóan - nagyjából 40% a mérsékelt és szélsőséges antiszemiták együttes aránya.