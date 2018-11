A Jobbik korrupciógyanús ügyei: megsaccolhatatlanul nagy pénzekről van szó

„Eddig semmit nem tapasztaltam, abszolút semmilyen olyan információ nem jutott el hozzám, hogy ez megtörtént volna” – kezdte a Hír TV-ben Szabó Balázs, a Jobbik volt szekszárdi tagja annak kapcsán, hogy Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője és Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője is azt mondta, hogy fel fogják őt jelenteni a korábbi, a párt körüli gyanús pénzmozgásokkal kapcsolatos kijelentései miatt.

Mint ismert, tovább vizsgálják a Jobbik korrupciógyanús pénzügyeit a hatóságok. A Fővárosi Főügyészség feljelentést kiegészítést rendelt el, a párt volt szekszárdi elnökének feljelentése ügyében. A volt jobbikos politikus azt állította, hogy nejlonzacskókban érkeztek pénzek a Jobbik regionális igazgatóinak.

Most Magyarország élőben című műsorunkban arról számolt be, hogy csütörtökön elment a 9. kerületi ügyészségre, ahol kézhez kapott egy dokumentumot. „Igazából arról van szó, hogy feljelentéskiegészítést rendeltek el, amivel megbízták a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságát” – így Szabó. A feljelentéskiegészítés kapcsán, idézve a stúdiónkba is magával hozott dokumentumból azt mondta, költségvetési család gyanúja merült fel.

Az alapvető gyanúkról szólva Szabó emlékeztetett, bár ő nem jogász, de a mára közismertté váló, a Jobbik pénzügyeivel kapcsolatos ügy részleteiről már több alkalommal is beszámolt, észrevételeket tett, amiket – állítása szerint – több ember alá is tud támasztani, „abban az esetben, ha megindulna a nyomozás.”

Azzal kapcsolatban, hogy esetlegesen a pénzmosás vádja is megállhat-e majd azt felelte, „elég nehéz megállapítani, hogy mi ez a cselekmény, ugye a tények azok, amiket elmondtam, valóban érkeztek pénzek, ezekért vállalom is a felelősséget, rengeteg emberrel beszéltem, én csak tizenöt emberrel konkrétan, akik ugye konkrétan elmondták, hogy ők is befizetők voltak, igazából nem tudom a jogi megfogalmazását ennek, de úgy veszem észre, hogy az ügyészség is elég nagy bajban van, problémát okoz nekik, hogy milyen cselekmény is ez jogilag.”

A volt jobbikos vezető azt állítja, nem csak a saját körzetéből, hanem az ország más részeiről is vannak tanúi, de reméli még sokan csatlakoznak hozzájuk. A saját régiójában 8-10 millió forintról beszélt Szabó, ennyi kerülhetett nejlonzacskókba. Arra a műsorvezetői kérdésre, hogy ez országos szinten ez mennyi lehetett, úgy felelt: „én szerintem ilyen 100 millió forint körüli összegről, de ez csak konkrétan ugye a befizetések, ezen kívül még ugye tudjuk most már Kisberk Szabolcstól, hogy volt más pénzmozgás is, összességében megsaccolni sem lehet, hogy mekkora pénzekről van szó.”