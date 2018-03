A Jobbik feljelenti Semjént, a kormányoldal kitart a tagadás mellett

„…1992-ben Minnesota államban írt tananyagot fordítottak le szó szerint. Ebben például a gyerekeket megkérdezték, hogy hol a legcélszerűbb kertet tervezni, és azt írta ez a könyv, ez a tananyag, hogy a postaláda körül…”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hadházy Ákos abból a tankönyvből idézett hétfői sajtótájékoztatóján, amelyet bruttó 31 millió forintért a Semjén Zsoltot vadásztató üzletember egyik érdekeltsége, a Száz Magyar Falu Kft. készített. A tananyagról, amelyet a Türr István Képző és Kutató Intézet vadonatújként adott ki, később kiderült, hogy két évtizedes amerikai anyagok másolata.

„Ennek a cégnek, a Száz Magyar Falunak az egyik tulajdonosa Farkas József. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ezt a céget hozzá lehet kötni, akkor nem tudtuk, hogy kicsoda ő, micsoda ő, milyen összeköttetései vannak, ez most derült ki. Hiszen ő volt az, aki Semjén Zsoltnak a svédországi helikopteres vadászatát, ahol háziasított szarvast lőtt, majd helikopterrel szállították el a szarvast, ő fizette. Ugye, ezt nem kell magyarázni, hogy miért elképesztő dolog” – jegyezte meg az LMP társelnöke.

A DK az Európai Unió csalás elleni hivatalához fordul Semjén Zsolt ügyében. „Ha egy miniszterelnök-helyettes vadászatát olyan emberek finanszírozzák, akik egyébként jelentős uniós támogatásra és bevételre tettek szert, akkor ez felveti a korrupció gyanúját” – közölte Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A Jobbik vesztegetés gyanújával feljelentést is tesz, de vagyonnyilatkozati eljárást is kezdeményez a miniszterelnök-helyettes ellen. „Öt alkalom, ha csak ajándékként számoljuk, ezt fel kellett volna tüntetni a vagyonnyilatkozatában. Nem tette, éppen ezért a mai nappal Semjén Zsolttal szemben vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezünk. Ezt a tájékoztató után le is fogom adni, hogy minél gyorsabban foglalkozzanak vele. Az ügy másik vetülete, hogy lehet büntetőjogi vetülete is, fönnállhat a vesztegetés tényállása – ismertette Szilágyi György.

„Arról, hogy Semjén Zsolt meglátogatta a családját vagy hogy ott vadászott, arról nála kell érdeklődni” – nyilatkozta röviden Kósa Lajos.

A fotók és videók ellenére hazugságnak, kampányfogásnak, sajtópletykának tartják a miniszterelnök-helyettes botrányát a kormánypárti politikusok.

„Sajtópletykákra általában nem nagyon szoktunk reagálni, és most se tennék így. Köztudott Semjén Zsoltról egyébként, hogy a rokonai kint élnek Svédországban, tehát ő rendszeresen jár ki, és emellett a vadászat még a hobbija is, ezzel kapcsolatban egyébként a további kérdéseivel Semjén Zsoltot kell megkeresni” – mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár.

„Nem kívánom minősíteni ezt az ügyet, hiszen egyértelmű politikai támadásról van szó” – fogalmazott röviden Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő.

Semjén Zsolt egyébként a botrány kirobbanásának másnapján a honlapján azzal védekezett, hogy sok barátja van a világ neves vadászai között, és minden külföldi vadászút a meghívásukra, az ő jóvoltukból történt.