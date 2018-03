A Jobbik és az MSZP szorongathat Szolnokon

A Közös Ország Mozgalom felméréséből kiderült, hogy a jobbikos Csikós Attilára a válaszadók 46 százaléka húzná be az ikszet, ha csak ő állna szemben a Fidesz–KDNP jelöltjével.

A Jobbik és az MSZP-P jelöltje is esélyes a győzelemre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 1-es választókerületben. A Közös Ország Mozgalom felméréséből kiderült, hogy a jobbikos Csikós Attilára a válaszadók 46 százaléka húzná be az ikszet, ha csak ő állna szemben a Fidesz–KDNP jelöltjével. A szocialista Győrfi Mihály is 54-46-ra veszítene Kállai Mária ellen. Őket az LMP-s Kelemen István követi, akire 42 százalék szavazna. A momentumos Szekeres Éva pedig 26 százaléknyi szavazatot gyűjtene, ha egyedül szállna ringbe a kormánypártok jelöltjével. Az Együtt jelöltje, Nagy Attila végül nem indul az áprilisi voksoláson.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ha senki nem lépne vissza, akkor Kállai 41 százalékkal húzná be a körzetet, utána a Jobbik jelöltje állna a rangsorban, aki 28 százalékot kapna. Győrfire 22 százalék tenné az ikszet, Kelemen 7 százalékot szerezne. A Momentum jelöltje pedig 2 százalékot kapna a szolnoki körzetben.

Ha eltűnne a kétség a választókból, és mindenki tudná, hogy kire szavazna, ha az általa preferált jelölt visszalépne, akkor három jelölt is nagyon szorosra hozná a versenyt: Győrfi egymaga 49 százalékot kapna a kutatók indirekt becslése szerint, utána Csikós és Kelemen 48-48 százalékkal áll. Szekeres mindössze 36 százaléknyi szavazatra számíthatna, ha egyedül indulna Kállai Mária ellen.

A kutatás szerint a Fidesz–KDNP listája 29 százalékos népszerűségnek örvend a szolnoki kerületben, a Jobbik országos listájára 19, az MSZP–Párbeszédre pedig 13 százalék szavazna. A DK 5, az LMP 4 százalékos, az Együtt és a Momentum 1-1 százaléknyi voksot kapna innen. A válaszadók 27 százaléka bizonytalan.

Emellett a többség, 56 százalék kormányváltást szeretne, és csak 38 százalék akarja, hogy maradjon az Orbán-kabinet. 32 százalék szerint rosszabbul használják fel a közpénzeket, mint egy éve, javulásról csak a megkérdezettek 21 százaléka beszélt. Hasonló arányban gondolják, hogy az elmúlt évben romlott a gazdasági helyzet: 30 százalék vélekedett így, míg 27 szerint inkább javult.

Az adatfelvétel február 22. és március 21. között zajlott le, 1009 véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. A részletes elemzést ide kattintva találja.