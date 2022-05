A jó cserkész ott segít, ahol tud: Dan Schneider álmodta meg a nemzetközi CPAC-eket

Megosztás itt:

Dan Schneider közel öt éve az Amerikai Konzervatív Unió (ACU) ügyvezető igazgatója. Szenvedélyesen szereti a konzervativizmust, amelyet úgy határoz meg, mint "azt a politikai filozófiát, amely szerint a szuverenitás az emberben rejlik". Mélyen hisz abban az egyedülálló amerikai kísérletben is, amely nap mint nap próbára teszi azt a tételt, hogy az emberek képesek-e önmagukat kormányozni.

Schneider nem csupán rendszeres házigazdája a CPAC-eknek, de ő indította el a CPAC 365-öt is, egy olyan kezdeményezést, amelynek célja, hogy a konferenciát több tucatnyi államban megismerjék és megrendezzék világszerte is. Eddig Japánban, Dél-Koreában, Ausztráliában, Brazíliában és Izraelben tartottak nemzetközi CPAC-et, és idén, első alkalommal Európában, Magyarországon is megrendezhetik azt.

Vezetésének egyik legnagyobb sikere, hogy sikerült kiterjesztenie az ACU minősítési programját, és a szervezet most már évente több mint 8000 állami és szövetségi törvényhozót értékel, hogy felmérje, hogyan látják ezek a választott tisztségviselők a kormányzat szerepét az emberek életében.

Dan washingtoni karrierjét Jim Ryun kansasi képviselő kabinetfőnökeként kezdte. Ezt követően a George W. Bush-kormányzatban dolgozott, először Elaine L. Chao munkaügyi miniszter fehér házi összekötőjeként, majd az elnök segítőjeként, végül pedig az Egészségügyi és Emberi Szolgálatok Minisztériumának helyettes államtitkáraként.

Mielőtt az ACU-hoz csatlakozott volna, Dan egyedülálló pozíciót töltött be az amerikai szenátusban; öt éven keresztül személyesen választott ki 300 konzervatívot, akik az Obama-kormányzat alatt a végrehajtó hatalom különböző kétpárti testületeiben és bizottságaiban tevékenykedtek. Ez az erőfeszítés a végrehajtó hatalom egyik legfontosabb fékje volt egy olyan időszakban, amikor a Kongresszusnak kevés eszköz állt rendelkezésére.

Élethossziglan tagja a National Rifle Associationnek, Eagle Scout az amerikai cserkészszövetségben, és az Americans United for Life korábbi elnökségében is részt vett.

Hír TV