Már az amerikai sajtó is arról ír, hogy nem demokratikus eszközökkel távolította el az ukrán elnök Odessza ellenzéki polgármesterét hivatalából. Volodimir Zelenszkij megvonta a polgármestertől az állampolgárságát, és egy katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére.
