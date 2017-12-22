2017. december 23.,
szombat, Viktória napja

A jelenlegi nyugdíjrendszer nem a középosztálynak kedvez

Hír TV

2017. december 22., péntek 21:44, frissítve: péntek 21:53

A jómódúakat segíti a jelenlegi nyugdíjrendszer, amely húsz-harminc évig tartható fenn ebben a formájában – jelentette ki Varga Zsolt szociálpolitikus Newsroom című műsorunkban. A szakember szerint a kiszámíthatóság és a biztonság helyett pártpolitikai célok jelennek meg a struktúrában. Varga szerint anyagilag rosszul jártak azok, akik kiléptek a magánnyugdíjrendszerből.

– A Fidesz-kormány avval, hogy eltörölte a járulékplafont, azoknak az embereknek kedvezett, akik nagyon magas jövedelemmel, néhány év szolgálati idővel megszereznek akkora öregségi nyugdíjjogosultsági összeget, mint mások esetleg sok-sok évtizednyi munkával.
– Meg nem is tudnak annyit félretenni…
– Meg nem is tudnak annyit félretenni. Tehát az az állítás igaz, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer és a jelenlegi járulékbefizetések kifejezetten a jómódú embereknek a jövőbeli öregségi nyugdíját segítik, és a kevésbé jómódú és inkább a középosztály derékhadát adó embereknek kifejezetten szerencsétlen lesz a helyzetük, pláne akkor, ha a nyugdíjrendszer fennmarad – emelte ki.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!

 

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