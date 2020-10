A járvány miatt hibrid oktatásban tanulnak a nagyváradi egyetem diákjai

1820 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 56 098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 beteg, így az elhunytak száma 1390 főre emelkedett, 16 007-en már meggyógyultak. Az új fertőzöttek átlagéletkora folyamatosan emelkedik a második hullámban - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: a védekezés alapvető eszköze a maszkviselés és a távolságtartás, ezekre oda kell figyelni. Fertőtlenítette az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust. A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói - közölte a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba elmondta: az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők. A magyarok csaknem fele jogszerűtlennek tartja a 2006-os brutális rendőri fellépést - derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből. A megkérdezettek 63 százalékának az a véleménye, hogy Gyurcsány Ferencnek vissza kellene vonulnia a politikától. 2006-ban a Gyurcsány kormány idején, demokrácia volt és nyugodtan lehetett tüntetni, ma pedig erre nincsen lehetőség - jelentette ki Varju László, a DK politikusa az Informátor című műsorunknak. Gyurcsány Ferenc már 2006-ban sem tudott igazat mondani, amikor lenyűgözőnek nevezte a tüntetőket szétverő rendőri erőszakot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Mulató rendezvényén. Gulyás Gergely emlékeztetett: az akkori kormány semmit nem tett meg annak érdekében, hogy a példátlan bűncselekmény-sorozatot a rendőrök feltárják, és az igazságszolgáltatás sem volt képes megfelelő eljárások megindítására. Már rég feloszlatták és összeverették volna a tüntetőket, ha a baloldal lenne kormányon, mint 2006-ban – ezt üzenték az SZFE mellett kiállóknak a 2006-os rendőri brutalitás sértettjei. A Kruchina testvérek Credo című műsorunkban azt mondták: a hallgatók ma már élhetnek demokratikus jogaikkal, és szabadon kinyilváníthatják véleményüket. Történelemhamisítással vádolja Schiffer András Donáth Annát. Az LMP egykori társelnöke közösségi oldalán buktatta le a Momentum EP-képviselőjét. Donáth korábban a Facebookon azt írta, felmenője megjárta Horthy börtönét és lecsukta Rákosi is. Shiffer András közölte: Donáth Ferencet 1951 februárjában tartóztatták le, addig a Főtitkársági Iroda vezetője és a Központi Vezetőség tagja volt. Belső vizsgálat indult a Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzatnál a DK-s áramlopás ügyében. Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot, így jövőre csak 15 százalékos közterhet kell fizetni a Szép-kártyára utalt összegek után - közölte Izer Norbert államtitkár. A Magyar falu programmal a kormány célja az, hogy vonzóvá tegyék a falvakat - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Sorozatban másodszor a legjobb lett a magyar befektetési ügynökség a közép-kelet-európai régióban - jelentette Menczer Tamás államtitkár. Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium. A világon már 42,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt hétezer feletti új beteget és több mint száz elhunytat regisztráltak. Szlovákiában a november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Szlovéniában bezárt a boltok zöme, leállt a szolgáltatóipar egy része és az idegenforgalom, miközben ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek számában - írta a helyi sajtó. Romániában egy nap alatt 4761 új fertőzöttet jegyeztek fel. Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára. Csehországban egy nap alatt 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám. Olaszországban egy nap alatt 19 466 új fertőzöttet regisztráltak, és 151 beteg halt meg. Tüntetők és rendőrök összecsapásához vezetett Nápolyban a koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt kijárási tilalom ellen szervezett demonstráció. Franciaországban átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, miután az egészségügyi hatóságok az elmúlt 24 órában 42 032 új esetet tártak fel, ami újabb napi rekordnak számít. Az Egyesült Államokban egyetlen nap alatt 83 ezer új fertőzöttet regisztráltak a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint. Észak-Korea állampártjának hivatalos lapja figyelmeztette az ország lakosságát, hogy koronavírust is hozhatnak Kínából a homokviharok, ezért amikor nem szükséges, az emberek ne mozduljanak ki otthonukból. Washington a parti őrség hajóit telepíti a Csendes-óceán nyugati vidékére - jelentette be Robert O'Brien amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, aki a döntést biztonságpolitikai okokkal magyarázta. Donald Trump amerikai elnök leadta a szavazatát Floridában, és ezzel csatlakozott ahhoz a több mint 54 millió amerikaihoz, akik úgy döntöttek, hogy még a november 3-án esedékes elnökválasztás előtt leadják voksaikat. Irán szerint kétes és korrupt a Washington közvetítésével megszületett izraeli-szudáni megállapodás kapcsolataik rendezéséről. Folytatódnak a harcok az örmény és az azeri fél között Hegyi-Karabahban azután is, hogy a két ország külügyminisztere amerikai közvetítéssel Washingtonban tárgyalt. Afganisztánban 18-an meghaltak egy kabuli oktatási központ elleni öngyilkos merényletben, 57 sebesültet kórházba szállítottak. Fegyveresek megöltek öt gyereket és súlyosan megsebesítettek kilenc másikat egy iskolában a Kamerun délnyugati részén található Kumbában - közölte egy helyi tisztségviselő. Ötvenegy civil, tizenegy rendőr és hét katona vesztette életét a Nigériában a rendőri brutalitás ellen kirobbant tiltakozásokon eddig - ismerte be Muhammadu Buhari, az ország elnöke. Újabb tiltakozások voltak Chile fővárosában, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel Santiago de Chilében két nappal az alkotmány megváltoztatásáról tartandó népszavazás előtt. Gázolt a vonat Székesfehérváron, egy 46 éves férfi a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében értékesíthette a kábítószert az a hajdúszoboszlói férfi, akinek letartóztatását elrendelte a Miskolci Járásbíróság. Négy településen - Kazincbarcikán, Putnokon, Sajószentpéteren és Várpalotán - egészségtelen a levegőminőség a kisméretű aeroszol részecskék magas tömegkoncentrációja miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Holnap kezdődik a téli időszámítás, hajnali 3 órakor az órákat 2-re állítják vissza. A 63 kilogrammos Özbas Szofi bronzérmet szerzett a budapesti cselgáncs Grand Slam-viadalon. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 32:25 Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - Uni Győr MÉLY-ÚT 78:84; ELTE BEAC Újbuda - TFSE-MTK 63:78; PINKK-Pécsi 424 - Ludovika-FCSM Csata 47:85 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC - Újpest FC 2-0; MTK Budapest - Kisvárda Master Good 1:1; Paksi FC - Budapest Honvéd 0:0 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolc - ZF-Eger 9:9 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj időmérő edzését, a futamon ő rajtolhat az élről.