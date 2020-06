A járvány elleni védekezés költségei növelték az államháztartás pénzforgalmi hiányát május végére

4014-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg. Ezzel 548 főre emelkedett az elhunytak száma, 2284-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1182 fő. Az aktív fertőzöttek 41%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 385 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus-járvány első hullámának végén jár Magyarország - mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Biztosítani kell az ellátást az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközökkel - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: nem lehet tudni, hogyan alakul majd a jövőben a koronavírus-járvány, mit hoz majd a korlátozó intézkedések megszüntetése és lesz-e második hullám. Csökkent az ellenzéki pártok támogatottsága, mert a koronavírus-járvány elleni védekezésben nem működtek együtt a kormánnyal - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Ötnapos ülésbe kezd ma az Országgyűlés. A képviselők a kormány tagjainak címzett azonnali kérdések után folytatják a trianoni békeszerződés századik évfordulójára emlékező politikai nyilatkozat vitáját. Karácsony Gergely többlettel vette át Budapestet - hangsúlyozta a fővárosi Fidesz-KDNP frakció az MTI-hez eljuttatott közleményében. Úgy fogalmaztak: „Karácsony Gergely ismét azt csinálja, amit szokott: hárítja a felelősséget és mindenért mást okol". A számok cáfolják Karácsony Gergely főpolgármestert, aki „azért siránkozik, mert elherdálta a hídfelújítás fedezetét” - nyilatkozta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Nemzetnek. Nem tudta értelmezni a kormányrendeletet, ezért a többi kerülettel ellentétben nem tette ingyenessé a vendéglátóhelyek számára a közterület-használatot a DK-s Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzat - tudta meg a Hír Televízió. Budavár nem bódévár! szlogennel tiltakozik a Várban élő lakóközösség a Szentháromság térre kerülő kereskedelmi pavilonok ellen - írja a Magyar Nemzet. Városzaj helyett legyen madárcsicsergés - ezzel indokolta Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, hogy miért záratta le ismét az autósok elől a kerület egyik legforgalmasabb gasztro utcáját és annak környékét. A lakók szerint viszont így csak a dugó lett nagyobb, a koronavírus-járvány miatt meggyengült vendéglősök élete pedig nehezebb. Fekete-Győr Andrást választotta meg újra pártelnöknek online tisztújító küldöttgyűlésén a Momentum, a párt elnöksége azonban szinte teljesen lecserélődött. A Magyar Nemzet információi szerint a párt elnökségébe csak egyetlen eddigi tag került be újra. Pénzügyminisztérium: májusban az önkormányzatok nélkül számolt államháztartás, az úgynevezett központi alrendszer 324,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezzel az idei első öt hónapban 1051,5 milliárd forint lett a deficit. Világszerte 7 015 078 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 402 852, a gyógyultaké pedig 3 142 453 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Mától karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Koszovóba, a macedón kormány viszont az új fertőzöttek magas száma miatt újabb korlátozó intézkedéseket fontolgat. Az első „járványmentes" nap volt a koronavírus-betegség olaszországi terjedésének egyik kiindulási pontjaként ismert Venetóban. Az egész országban 53 beteg halt meg egy nap alatt a polgári védelmi hatóság adatai szerint. Az elmúlt egy hétben nem regisztráltak koronavírus okozta halálesetet Spanyolország 17 tartományából kilencben, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium. Kis mértékű, további csökkenést mutat a koronavírussal fertőzöttek számának napi mutatója Belgiumban, a járvány helyi megjelenése óta regisztráltak száma így is megközelítette a 60 ezret. Luxemburgban közel két hete senki sem halt meg a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. Új-Zélandon az utolsó koronavírusos beteg is felépült betegségéből, a szigetállam területen két hete nem észleltek új megbetegedést. A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások március végi bevezetése óta nem mért mélypontra csökkent az újonnan kimutatott fertőzések és a halálesetek napi száma Nagy-Britanniában. Érvénybe lépett az a brit kormányzati rendelkezés, amelynek alapján kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek. Irán szerint a szűrés hatékonyságának és nem a járvány súlyosbodásának tudható be, hogy több fertőzöttet találtak az országban. Törökországban vasárnap 914 ember szervezetében mutatták ki az új koronavírust, és ezzel az igazolt fertőzöttek száma elérte a 170 132-t - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Elfogatóparancsot adtak ki Törökország számos tartományára kiterjedően 149 ember, köztük sok jelenlegi és volt rendőr ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016-os törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. Vízágyút is bevetettek belga rendőrök a sörösüvegekkel és macskakövekkel rájuk támadó tüntetőkkel szemben a mintegy 10 ezer ember részvételével, a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen tartott brüsszeli tüntetést követően. A rendbontók gyújtogatnak, kirakatokat törnek be, és üzleteket fosztanak ki - közölte a helyi média. A Nemzeti Gárda kivonul Washingtonból - jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump elmondta: a hétvégén már békésen zajlottak a tüntetések ezért nincs szükség a katonai szervezetre. Soros György közleményben tagadja, hogy ő fizetné az amerikai tüntetőket. Az internetes közösségi médiában terjedt el annak a híre, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány fizet a magukat antirasszistának valló és olykor zavargásokat provokáló tüntetőknek. Fegyveresek támadtak meg egy kábítószer-függőknek létrehozott rehabilitációs központot Mexikó középső részén, Guanajato államban, és 10 embert megöltek - közölték a helyi hatóságok. Két falu negyvenhárom lakosát, köztük gyerekeket, gyilkoltak meg szélsőséges fegyveresek a nyugat-afrikai Maliban. 286 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság. Elfogták a Dombrádon történt gyilkosság gyanúsítottját, a 23 éves férfi féltékenységből ölte meg élettársát - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Már tervezik és várhatóan idén ősszel felavatják a Hableány sétahajó balesete áldozatainak emlékművét Budapesten - adta hírül a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Vízvezetékcsere miatt lezárták az autóforgalom elől a Széchenyi rakpart Arany János utca és Széchenyi tér közötti szakaszát - közölte a Fővárosi Vízművek. Néhány nappal 75. születésnapját követően elhunyt Marót Péter olimpiai ezüst- és bronzérmes kardvívó. Labdarúgó NB I: ZTE-Puskás Akadémia 2:0 Kondás Elemér vette át Vitelki Zoltántól a labdarúgó OTP Bank Ligában a kiesés elkerüléséért küzdő Debrecen vezetőedzői posztját. A világbajnoki bronzérmes Halász Bence karrierje második legjobb eredményével, 78,86 méterrel nyerte meg a férfi kalapácsvetést Szombathelyen, a Dobó SE téli dobósorozatának ötödik, utolsó viadalán.