A III. kerületi önkormányzat feltöltötte a korrupciógyanúban érintett iratokat + videó

Megosztás itt:

Házkutatást tartottak az óbudai önkormányzaton a rendőrök még múlt hét szerdán.

Azóta kiderült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség négy embert vett őrizetbe korrupciós és gazdasági bűncselekmények miatt, közülük három személynek rendelték el a letartóztatását, a negyedik gyanúsított bűnügyi felügyeletbe került. A gyanú szerint egy férfi az önkormányzattal valamint két gazdasági társasággal fiktív szerződéseket kötött, és a szerződések ellenértékét korrupciós célokra fordították.

A Magyar Hírlap múlt héten arról írt, hogy az eljárás összefüggésben állhat a 2022-es országgyűlési választás előtt kirobbant üggyel, illetve előkerült P. Gábor neve, aki a baloldal egyik fontos háttérembere. A médiában az Anonymusként elhíresült személy hozta nyilvánosságra azt a rejtett kamerás felvételt, amelyen állítása szerint P. Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forintnyi pénzzel számolt el.

De egy másik, Anonymus által közzétett hangfelvételen Szabó Tímea kampánya is szóba került, itt már külföldről érkező pénzekről beszéltek a résztvevők.

P. Gábor neve azonban nem először merült fel a baloldal kampánya kapcsán.

Anonymus hozta nyilvánosságra azokat a dokumentumokat is, amelyek azt bizonyítják, hogy P. Gábor intézhette Karácsony Gergely előválasztási kampányát.

Egy 2021. augusztus 26-i e-mail szerint ugyanis P.Gábor a Key Price Kft. nevében árajánlatot és elérhető felületlistát kért száz óriásplakát elhelyezésére.

A Key Price Kft. neve most pedig újra felbukkant: vasárnap az óbudai önkormányzat tette közzé honlapján azokat a dokumentumokat, amelyeket bevallásuk szerint a Központi Nyomozó Főügyészség kért be. Ezek között található az a dokumentumcsomag, amely között felbukkant a Key price Kft. iratai is. A nyilvános adatok szerint a DK-s vezetésű önkormányzat a céggel többek között az önkormányzati lap gyártására kötött szerződést.

A közleményben Kiss László továbbra azt hangsúlyozta, az önkormányzatnak nincs takargatnivalója, az eljárás pedig nem érintette a hivatal dolgozóit, szerinte politikai lejárató kampányt indítottak ellenük.