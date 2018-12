A II. kerületben indul a iskolabuszprogram mintaprojektje

2018. DECEMBER 18., KEDD KOVÁCS ZOLTÁN: A MAGYAR PARLAMENTET A MAGYAR EMBEREK IRÁNYÍTJÁK - JELENTETTE KI A CNN-NEK ADOTT INTERJÚJÁBAN. AZ ELLENZÉK NEM KÉPVISELI A MAGYAROK TÖBBSÉGÉT, A TÜNTETÕK EGY, A KORMÁNY ELLEN SZERVEZETT POLITIKAI AKCIÓ RÉSZESEI - TETTE HOZZÁ KOVÁCS ZOLTÁN. ELÕÁLLÍTOTTAK EGY 20 ÉVES PILISSZÁNTÓI FÉRFIT, MERT AZ EGYENRUHÁSOKAT ÜVEGGEL DOBÁLTA TEGNAP AZ MTVA ELÕTT. SZÁZADVÉG-KUTATÁS: A MAGYAROK DÖNTÕ TÖBBSÉGE ELUTASÍTJA A RENDÕRÖK ELLENI ERÕSZAKOT ÉS A POLITIKUSOK ERÕSZAKRA VALÓ BUZDÍTÁSÁT. BIRTOKVÉDELMI ELJÁRÁST INDÍTOTT AZ ÓBUDAI JEGYZÕ AZ MTVA SZÉKHÁZÁNÁL A VASÁRNAP ÉS A HÉTFÕN TÖRTÉNTEK MIATT. A FIDESZ SZERINT ELFOGADHATATLAN, HOGY POLITIKUSOK ERÕSZAKKAL AKARNAK BEAVATKOZNI EGY SZERKESZTÕSÉG MÛKÖDÉSÉBE. AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ NEM ZAVARHATJA MEG KÖZINTÉZMÉNY RENDELTETÉSSZERÛ MÛKÖDÉSÉT MONDTA IFJ. LOMNICI ZOLTÁN ALKOTMÁNYJOGÁSZ. AZ ELLENZÉK RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉST HÍVNA ÖSSZE, SZERINTÜK TÖBB KÉPVISELÕTÁRSUK MENTELMI JOGÁT IS MEGSÉRTETTÉK AZ MTVA-NÁL. AZ MTVA FELJELENTÉST TETT HADHÁZY ÁKOS ÉS SZÉL BERNADETT ELLEN A KÉPVISELÕK MANDÁTUMÁBÓL EREDÕ JOGON VALÓ TÚLTERJESZKEDÉS MIATT. SZÉL BERNADETT ÉS HADHÁZY ÁKOS IS FELJELENTÉST TETT HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK MIATT. ORBÁN VIKTOR: NEM SZERETNÉNK MIGRÁCIÓT MAGYARORSZÁGON, EZÉRT MI SEMMILYEN SZERZÕDÉST NEM ÍRUNK ALÁ JELENTETTE KI A BÉCSI EU-AFRIKA FÓRUMON. A TANÁCSKOZÁSON NAPIRENDEN LESZ A KLÍMAVÁLTOZÁS, VALAMINT AZ AFRIKAI BEFEKTETÉSI PROGRAMOK, HOGY SEGÍTSÉK AZ AFRIKAI LAKOSSÁG HELYBEN MARADÁSÁT. ORBÁN VIKTOR: A SEGÍTSÉGET KELL AFRIKÁBA VINNI, NEM PEDIG A BAJT BEHOZNI IDE EURÓPÁBA JELENTETTE KI A MINISZTERELNÖK A BÉCSI FÓRUMON. ÁLTALÁNOS SZTRÁJKKAL FENYEGETÕZNEK A SZAKSZERVEZETEK, HA A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ALÁÍRJA A TÚLÓRATÖRVÉNYT. FIDESZ: MEGDÖBBENTÕ ÉS ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ ELLENZÉK NEM SZAVAZTA MEG MÚLT HÉTEN AZ ÁPOLÁSI DÍJ EMELÉSÉT. LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI FELADATAIRÓL STAUDT GÁBOR JOBBIKOS KÉPVISELÕ MAGÁNÉLETI PROBLÉMÁIRA HIVATKOZVA. TAXIVAL ÜTKÖZÖTT A GULYÁS GERGELYT SZÁLLÍTÓ AUTÓ ÉJSZAKA, AUTÓJÁT HIVATÁSOS SOFÕR VEZETTE, A RENDÕRSÉG VIZSGÁLJA A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI CSOMAGJA CSAK ÚJABB KISKAPU A GAZDASÁGI BEVÁNDORLÓKNAK. AZ MNB 30 NAPON ÁT KORLÁTOZZA A 7 MILLIÓ FORINT FELETTI BETÉTEK KIFIZETÉSÉT AZ NHB BANKNÁL MTI. CZEPEK GÁBOR LETT A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÚJ VEZÉRIGAZGATÓJA MTI. FÜLÖP ATTILA EMMI-ÁLLAMTITKÁR: OKTÓBER KÖZEPE ÓTA 1300-ZAL TÖBBEN VESZIK IGÉNYBE A HAJLÉKTALANELLÁTÁST. A MNB 4,7%-RA EMELTE AZ IDEI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSI VÁRAKOZÁSÁT, A 2019-ES INFLÁCIÓS VÁRAKOZÁSÁT PEDIG 2,9%-RA CSÖKKENTETTE. A MAGYAROK TÖBBET SZÁNNAK IDÉN KARÁCSONYI AJÁNDÉKRA, MINT TAVALY GFK-KUTATÁS. A KORMÁNY 755 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJA A JÖVÕ ÉVI BUDAPESTI ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁG ÉS A LÉZERLÖVÉSZETES FUTÁS-VB RENDEZÉSÉT. A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE KAPTA AZ IDEI POLGÁRI MAGYARORSZÁGÉRT DÍJAT. KÓSA FERENCET, A KOSSUTH- ÉS BALÁZS BÉLA-DÍJAS FILMRENDEZÕT, VOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕT, AZ EMMI SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI. JUNCKER: A KÉT KONTINENS KÖZÖTT "PARTNERI EGYENJOGÚSÁGRÓL" VAN SZÓ HANGSÚLYOZTA AZ EU-AFRIKA FÓRUMON. EURÓPAI SZÁMVEVÕSZÉK: JAVÍTANI KELL A CIVIL SZERVEZETEKNEK JUTTATOTT TÁMOGATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁT. NAGYSZABÁSÚ TERRORELLENES RAZZIÁT HAJTOTT VÉGRE A NÉMET RENDÕRSÉG BERLINBEN. ELFOGADTA AZ ENSZ KÖZGYÛLÉSE A VILÁGSZERVEZET MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSÁT TEGNAP, A 193 TAGÁLLAMBÓL 181 TÁMOGATTA A MEGÁLLAPODÁST. AZ USA ÉS MAGYARORSZÁG NEMMEL SZAVAZOTT A MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSRA. 9 ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT, KÖZTÜK EGY GYEREKET ÉS EGY NÕT MENTETTEK KI A FRANCIA DUNKIRK KIKÖTÕVÁROS PARTJAI ELÕTT. MOSZKVA, ANKARA ÉS TEHERÁN IS ERÕFESZÍTÉSEKET TESZ A SZÍRIAI ALKOTMÁNYOZÓ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA ÉRDEKÉBEN. PESZKOV: ALAPTALANOK A JELENTÉSEK OROSZORSZÁGGAL KAPCSOLATOSAN, HOGY BEFOLYÁSOLTA VOLNA AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁST. JOSÉ MOURINHO VEZETÕEDZÕ TÁVOZOTT A MANCHESTER UNITED LABDARUGÓKLUBTÓL A CSAPAT GYENGE SZEREPLÉSE MIATT. A FOGADÓIRODÁK SZERINT MAURICIO POCHETTINO, A TOTTENHAM HOTSPUR VEZETÕEDZÕJE A LEGESÉLYESEBB MOURINHO HELYÉRE. ÁLLAMI HÍRÜGYNÖKSÉG: TÖRÖKORSZÁGBAN A 2016. JÚLIUS 15-I PUCCSKÍSÉRLETTEL KAPCSOLATBAN CSAKNEM KÉTEZER EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANRA. A JANUÁR 7-ÉN KEZDÕDÕ HÉTEN TÁRGYALJA A BRIT ALSÓHÁZ A BREXIT FELTÉTELEIRÕL SZÓLÓ VITÁT KÖZÖLTE THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ. AZ EU 120 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A SZÍRIAI MENEKÜLTEK ELLÁTÁSÁT JORDÁNIÁBAN, IRAKBAN ÉS TÖRÖKORSZÁGBAN. ÚJ-ZÉLANDON 2020-BAN, A KÖVETKEZÕ VÁLASZTÁSSAL EGY IDÕBEN NÉPSZAVAZÁST TARTANAK A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSÁRÓL - JELENTETTE BE A WELLINGTONI KORMÁNY. VILÁGSZERTE 113 ÚJSÁGÍRÓT GYILKOLTAK MEG IDÉN, EZ A SZÁM 14%-KAL TÖBB, MINT TAVALY - JELENTETTE A PRESSE EMBLEME CAMPAGNE NEVÛ CIVIL SZERVEZET. NEM JUTOTT BE A SZÛKÍTETT OSCAR-DÍJ-LISTÁRA A NAPSZÁLLTA CÍMÛ MAGYAR FILM. A BAMBI CÍMÛ MESEFILM NÉZÉSÉRE ÍTÉLTEK EGY ORVVADÁSZT MISSOURI ÁLLAMBAN. NEM JÁR A 3-AS METRÓ A DEÁK FERENC TÉR ÉS A NAGYVÁRAD TÉR KÖZÖTT BALESET MIATT. SZÉN-MONOXID SZIVÁRGÁS VOLT EGY CSANÁDALBERTI CSALÁDI HÁZBAN, KÉT EMBERT KÓRHÁZBA VITTEK. MINDÖSSZE 80 MÉTERRE EGYMÁSTÓL, SZEMBEN ÁLLT MEG KÉT VONAT GYÁLNÁL, A MÁV TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT AZ UTASOK NEM VOLTAK KÖZVETLEN VESZÉLYBEN. SZÁZRA BÕVÍTI A MOL AZON TÖLTÕÁLLOMÁSAIT, AHOL LESZ INGYENES CHIPLEOLVASÓ AZ ELKÓBOROLT ÁLLATOK AZONOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL. 3 FORINTTAL CSÖKKEN A GÁZOLAJ ÁRA SZERDÁN, A 95-ÖS BENZINÉ NEM VÁLTOZIK. KÉT TÛZIFA- ÉS EGY FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS MÛKÖDÉSÉT FÜGGESZTETTE FEL A NÉBIH, MERT A TELEPHELYEKEN NEM VOLT NYOMON KÖVETHETÕ A FAANYAG EREDETE.