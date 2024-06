A hűséges megyei jogú városok, ahol mindig a Fidesz-KDNP koalíció a nyerő

Kaposvár először 1994-ben választott fideszes polgármestert. A most 67 éves Szita Károly azóta is élvezi a helyiek bizalmát, és idén már 30. éve vezeti Somogy vármegye székhelyét. Kaposvár „örökös” polgármesterét eddig mindig 50 százalékot meghaladó szavazataránnyal választották meg. Szita Károly személyén túl érdemes kiemelni, hogy a Fidesz–KDNP 2006 óta egyetlen egyéni választókerületet sem veszített el Kaposváron.

