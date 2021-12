A Hűség Napja - Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet

Dokumentumok bizonyítják, hogy a főváros beépíttetné Mocsárosdűlő egy részét

A főváros eddig tagadta, most azonban már dokumentumok bizonyítják, hogy beépíttetnék Mocsárosdűlő egy részét. Óbuda korábbi polgármestere olyan - egy évvel ezelőtti - terveket mutatott be, amelyek szerint 9000 férőhelyes parkolót létesítenének és , 440 ezer négyzetméter zöld területet építtetnének be.