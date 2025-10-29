Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A „humanitárius” álom vége: Magyarország kitart, míg Európa ébredezik

2025. október 29., szerda 12:00 | Hír TV

Emlékeznek még 2015-re, amikor Brüsszel „humanitárius kérdésként” ünnepelte az illegális bevándorlók áradatát? Bakondi György szerint ez az értékelés alapvetően téves volt, és Európa most fizeti meg az árát Elemezzük, milyen súlyos biztonsági, gazdasági és kulturális következményekkel járt a naiv befogadáspolitika, és miért ragaszkodik Magyarország továbbra is a határok védelméhez.

  • A „humanitárius” álom vége: Magyarország kitart, míg Európa ébredezik

Amikor Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója kijelenti, (M1, Ma reggel című műsorában) hogy Magyarország nem változtat migrációs politikáján Brüsszel nyomására, az nem pusztán politikai állásfoglalás. Ez a józan ész és a tíz évnyi keserű tapasztalat hangja egy olyan vitában, amelyet Brüsszel még mindig ideológiai alapon, a valóságtól elrugaszkodva próbál kezelni.

1. A téves diagnózis: a „humanitárius kérdés” álcája

Ahogy Bakondi György felidézte, 2015-ben Európa „humanitárius kérdésként” tekintett az érkezők tömegeire, figyelmen kívül hagyva a nyilvánvaló biztonsági kockázatokat. A többségében „fiatal, ismeretlen személyazonosságú muszlim férfiak” érkezése kapcsán a biztonsági szempontok felvetése tabunak számított. Aki mégis megtette – mint a magyar kormány –, azt azonnal támadták.

A magyar kormány azonban – a lakosság megkérdezése után – a felelős gondolkodást választotta. Felismerte, hogy a tömeges, ellenőrizetlen beáramlás elfogadhatatlan kockázatot jelent a belső biztonságra, a szuverenitásra és az emberek mindennapi életére. A határ lezárása nem embertelenség volt, hanem a józan ész diktálta önvédelem.

2. A brutális következmények: amit brüsszel nem akart látni

Az elmúlt tíz év Európa-szerte igazolta a magyar aggodalmakat. A naiv befogadáspolitika következményei ma már tagadhatatlanok!

Terror és bűnözés: Számos terrortámadás, „no-go zónák” kialakulása, a közbiztonság drámai romlása.

Nők elleni erőszak mindennapossá válása: A statisztikák (lásd a nemrég nyilvánosságra hozott német adatokat) és a mindennapi hírek is alátámasztják, hogy a migráns hátterű elkövetők aránya riasztóan magas a szexuális bűncselekményeknél. Ez nem általánosítás, hanem tény, amit bűn elhallgatni.

Szociális rendszerek túlterhelése: A migránsok ellátása óriási terhet ró a szociális rendszerekre, forráshiányt okozva más területeken. Az az érv, hogy a bevándorló „több adót fizet be, mint amennyi szolgáltatást igénybe vesz”, egyszerűen nem igaz a tömegesen érkező, jellemzően alacsony képzettségű és nehezen integrálható bevándorlók esetében. Ez egy gazdasági trükk, amely a kivételes, magasan képzett bevándorló példáját próbálja általánosítani. Az „átlagos bevándorló”, aki a jobb élet reményében érkezik, érthető módon először terhet jelent, nem pedig nettó befizetőt.

Kulturális konfliktusok és identitásvesztés: Vallási türelmetlenség, az antiszemitizmus újjáéledése, a keresztény gyökerű európai kultúra és értékrend megkérdőjelezése és lassú felszámolása.

3. Európa ébredezik, Brüsszel nem az európai emberek érdekeit képviseli

Miközben egyre több európai ország (Olaszország, Szlovénia, Horvátország, Ausztria stb.) is szigorításokat vezet be, visszaállítja a határellenőrzést és próbálja összehangolni a fellépést – lényegében a magyar modellt másolva –, addig az Európai Unió központja makacsul ragaszkodik a téves politikához. A migrációs paktum továbbra is a kötelező szétosztásra épül, mintha mi sem történt volna.

Konklúzió: A józan ész védvonala

Magyarország álláspontja tehát nem dac, hanem a tapasztalatból és a józan észből fakadó felelősségvállalás. Az elmúlt tíz év bizonyította, a migráció nem csodaszer, hanem súlyos kockázatokat rejtő jelenség, amelyet nem lehet ideológiai alapon, a valóság figyelmen kívül hagyásával kezelni. A magyar emberek bölcsen döntöttek, amikor elutasították a brüsszeli diktátumokat. A kormány pedig helyesen cselekszik, amikor – bírságok és zsarolás ellenére is – kitart a magyar emberek biztonságát és érdekét szolgáló politika mellett. A migráció, ebben a formában, nem jó – ezt ma már Európa egyre nagyobb része látja, még ha Brüsszelben továbbra is homokba dugják a fejüket és idegen érdekeket szolgálnak.

További híreink

17 millió forintért saját otthon Budapesten? Ez a legolcsóbb panellakás most!

Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt

Rejtélyes haláleset a kórházban: holtan találtak rá a fiatal, magyar orvosigazgatóra

Arne Slot kockázatos csere mellett döntött, emiatt még ki is rúghatja a Liverpool

Sztárban sztár: Hajós András milliós luxusórával bukott le

Ha ezt is elbukja a Liverpool, az már palotaforradalmat robbanthat ki

UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó

Német Kupa: Dárdai Márton gólpasszal segítette a Hertha továbbjutását

Energiajogász: A háború valódi ára – Fagyos tél vár a béke nélküli Ukrajnára + videó

További híreink

Energiajogász: A háború valódi ára – Fagyos tél vár a béke nélküli Ukrajnára + videó

„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban

Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
2
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
3
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
4
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
5
Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt
6
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában
7
Vezércikk – Lánczi Tamás szerint az erőszak legitimálása zajlik Pintér Béla rendezése kapcsán, melyben bottal verik agyon Schmidt Máriát + videó
8
A hideg tények a vágyálmok ellen: miért bukott meg Magyar Péter számháborúja?
9
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
10
Nemzedékek hangja volt – most mindenki a rádiós legendát gyászolja

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!