A hőség növeli a közlekedési balesetek kockázatát

Megosztás itt:

Ilyenkor csökkenhet a koncentrációs képesség, és a reakció-idő hosszabb lehet. A vezetők nem, vagy később veszik észre a közúti jelzéseket, későn reagálnak a kialakult közlekedési szituációra, esetleg veszélyhelyzetre. A melegben a közlekedők hajlamosabbak az ingerültebb viselkedésre is. A rendőrség azt tanácsolja, hogy mindig kipihenten induljunk útnak, igyunk elegendő folyadékot, és rövidebb utakon is tartsunk vizet az autóban. Az autósoknak ilyenkor a gyalogosokra, különösen a gyerekekre is jobban kell figyelniük, hiszen javában tart a vakáció. Ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy gyerekeket és házi kedvenceket senki ne hagyjon a napon, bezárt autóban!

HírTV