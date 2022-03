A Hortobágy ízei lett Magyarország étele

Egyre drágább az élet Németországban

Drasztikus mértékben megnőttek az energiaárak Németországban, de számos más termékhez is drágábban lehet hozzájutni. Bizonyos árukra korlátozásokat vezettek be. A részletekről Szűr Krisztina, a Hír Televízió tudósítója számolt be.