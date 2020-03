A Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyén is lesz elővizsgálati pont

Lezárják Magyarország határait a személyforgalom előtt a koronavírus miatt - közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Az éttermek, a kávézók és az üzletek 15 óráig tarthatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák - közölte a kormányfő. Ma éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők - jelentette be a miniszterelnök. Az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok, ahol a baj már „bekopogtatott” - mondta Orbán Viktor a koronavírus-járvánnyal összefüggésben. A kormányfő közölte: elsősorban a turizmus és a vendéglátás van bajban. A koronavírus-járvány miatt elrendelt intézkedések megszegése szabálysértésnek fog minősülni, a bírság 500 ezer forint lesz - közölte Lakatos Tibor, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője. 39-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Új szakaszába ért a koronavírus-járvány Magyarországon - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: az első szakaszban egyedi esetek voltak, illetve kis közösségben fordult elő a fertőzés. A járvány következő szakaszában már csoportos fertőzések fordulhatnak elő. Negatív lett Pintér Sándor belügyminiszter és további több mint negyven kontaktszemély koronavírustesztje - közölte az országos tisztifőorvos. Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével ülésezett az operatív törzs, majd a kormányfő virológus professzorokkal egyeztetett a járvány megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről - közölte Havasi Bertalan helyettes államtitkár. Elkezdődött egy 150 páciens befogadására alkalmas járványügyi mobil konténerkórház építése Kiskunhalason. Országszerte kiürültek az iskolapadok, a miniszterelnök bejelentése nyomán életbe lépett a köznevelésben a tantermen kívüli digitális munkarend. Pár nap kell az iskolákban a digitális munkarendre való átálláshoz, de utána látni fogjuk, milyen színes oktatási gyakorlat alakul majd ki ezen a téren - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a Kossuth rádióban. A mentőbajtársak egészségének megóvása érdekében úgynevezett mentesítő zónákat hozott létre az Országos Mentőszolgálat operatív törzse - közölte az OMSZ. A koronavírus által leginkább veszélyeztetett időseket segítő akcióprogramot indított a Mi Hazánk Mozgalom - jelentette be a párt alelnöke. Novák Előd közölte: a párt tagjai és aktivistái igény szerint bevásárolnak az idős embereknek. Már elérhetőek az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás tervezetek az adóhatóság honlapján - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Az MNB felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak törlesztési moratóriumot a vállalati hiteleknél év végéig. A vásárláskor hasznos védekezés módjairól közölt gyakorlati tanácsokat az Országos Kereskedelmi Szövetség - írja a Magyar Nemzet. Tanácsos a csúcsidőszakon kívül látogatni az áruházakat, és biztonságosabb, ha a kisgyermekek otthon maradnak. Az eladótérben a vásárlók tartsanak biztonságos távolságot más személyektől - tanácsolják a kereskedők. Fontos, hogy a készpénz nélküli fizetéseket részesítsék előnyben a fogyasztók az üzletekben. Nem lesz élelmiszerhiány - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a kihirdetett veszélyhelyzet miatt egyre több magyar tesz komolyabb előkészületeket és sokan halmoznak fel élelmiszerkészletet, hiánytól azonban nem kell tartani. Felkészült a Mavir Zrt. a villamosenergia-ellátás biztosítására a koronavírus-járvány idején is, speciális biztonsági intézkedéseket léptettek életbe - közölte a vállalat. Az utóbbi huszonnégy órában 368-cal 1809-re emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma Olaszországban, eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma csaknem háromezerrel 24 747-re nőtt. Rendkívüli állapotot vezettek be 30 napra Romániában az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Újabb korlátozásokat jelentett be az osztrák szövetségi kormány az új koronavírus okozta járvány megfékezése érdekében: mától betiltották az 5 főnél nagyobb összejöveteleket, holnaptól az éttermeknek is be kell zárniuk. Szükségállapotot rendelt el a kórházakban az új típusú koronavírus terjedése miatt a szlovák kormány, amely döntést hozott arról is, hogy néhány kivétellel az üzleteket is bezárják - jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök. Országos vesztegzárat rendelt el a cseh kormány március 16-tól március 24-ig – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az új koronavírus-fertőzések magas száma miatt Csehországban lezárták az Olmützi régió 21 települését. A térségbe vezető utakat rendőrök őrzik - jelentette a közszolgálati cseh hírtelevízió. Szükségállapotot hirdettek Szerbiában az új típusú koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében, az erről szóló döntést a köztársasági elnök, a kormányfő és a házelnök közösen hozta meg. Összehangolt akciót jelentettek be a világ vezető jegybankjai az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése céljából. Nagyon fertőző vírusról van szó, mi is tanulunk más országok tapasztalataiból - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Több afrikai ország rendelt el beutazási tilalmat a külföldiekkel, illetve az új koronavírus által fertőzött államokból érkezőkkel szemben - az afrikai kontinensen már 26 országban mutatták ki a kórokozót. Az egyesült államokbeli New Yorkban is megáll az élet, miután Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását is elrendelte. Beni Ganz, a centrista ellenzéki Kék-fehér párt elnöke kap megbízást az új izraeli kormány megalakítására - közölte az izraeli államfő. Több ezer migráns ragadt a Törökország és Görögország közötti „senki földjén” - mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság kitoloncolt Magyarország és az EU területéről 13 iráni állampolgárságú egyetemistát, akik a Szent László Kórházban voltak karanténban a koronavírus miatt - közölte a Belügyminisztérium. Szájmaszkokkal üzletelő hondurasi állampolgárságú, de Magyarországon élő csalót vettek őrizetbe - közölte a rendőrség. Változások lépnek életbe a magyar-szerb határszakaszon - közölte az ORFK. Mától a szerb államhatárt csak szerb állampolgárok, diplomaták, tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, valamint a segíteni érkező orvosi személyzet tagjai léphetik át. Kívülről indított terheléses támadás miatt nem volt elérhető a kormányzati koronavirus.gov.hu oldal egy rövid ideig - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársai vizsgálják a támadás körülményeit, és beazonosítás után feljelentést tesznek. Módosul a menetrend a Budapest-Hatvan vasútvonal felújításának március 21-étől április 13-áig tartó újabb fázisának munkálataihoz igazodva - közölte a MÁV. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét átmeneti időre. A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztják az úszók jövő hétre tervezett olimpiai kvalifikációs országos bajnokságát. A koronavírus-járvány miatt az idén nem rendezik meg a hagyományos budapesti kick-box világkupát, amelyre május 8-10-én került volna sor a BOK Csarnokban.