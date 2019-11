A Honvéd téri gulág-emlékműnél emlékeztek a málenkij robotra elhurcoltakra

A magyar gazdaság Európai Uniós szinten is jól teljesít, ennek ellenére szükség van a gazdaságvédelmi akciótervre – jelentette ki a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta: a harmadik negyedév adatai is azt mutatták, hogy 5 százalékos mértékben tudott növekedni a magyar gazdaság, ám az Európai Unió többi országában lassulás tapasztalható. Az unió nemcsak a bevándorláspolitikát rontotta el, hanem a gazdaságpolitikát is - mondta a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Milliárdokat hazudik el az új városvezetés Újpesten - írja a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, hogy Trippon Norbert, a szocialistából lett DK-s önkormányzati képviselő azt állította, hogy Újpestnek mindössze hétmilliárd forintja van. Ezzel szemben Wintermantel Zsolt, a városrész volt polgármestere azt közölte, hogy Újpest költségvetését kilencmilliárd forint plusszal adta át. Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy Póczik József hozta nyilvánosságra a Borkai Zsoltról készült intim felvételeit - ez derült ki az RTL birtokába került hangfelvételből. Közösségi oldalán hárítja a felelősséget Józsefváros frissen megválasztott ellenzéki polgármestere a kerületi lakhatási válsággal kapcsolatban. Pikó András posztjában arról ír, hogy egyre több lakossági panasz érkezik az önkormányzathoz a szociális bérlakások ügyében, ezek elosztása azonban a politikus szerint nem a polgármester hatásköre. A magyar kormány elutasítja a bántalmazás minden formáját és elkötelezett a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján. A Jobbik azt kezdeményezi, hogy családon belüli erőszak esetén a sokszor lassan döntő bíróságok helyett a rendőrség rendelhessen el azonnali távoltartást, legalább 30 napra - mondta Varga-Damm Andrea. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint kötelessége lenne a főpolgármesteri hivatalnak vizsgálnia a Katona József színházban kirobbant zaklatási ügyet, illetve az intézmény vezetőinek is ki kellene állnia és tisztáznia az ügy részleteit. A tavalyi 48 ezerről mintegy 51 ezerre nőtt a bölcsődei helyek száma Magyarországon - mondta Kovácsné Bárány Ildikó miniszteri biztos az M1-en. Több mint 245 millió ember szenved el üldöztetést, diszkriminációt a keresztény hite miatt - mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség államtitkára az M1-en. Több megemlékezés is lesz ma a fővárosban a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján. Szünet nélkül folytatódnak a bevándorláspárti erők támadásai Magyarország ellen - reagált a külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter kritizálta Magyarországot, amiért nem fogad be illegális bevándorlókat. Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország olyan jogállam, ahol a magyar emberek biztonsága és jogai a legfontosabbak és egy olyan uniós tagállam, amely betartja az európai szabályokat, amikor megvédi a saját határát, amely az EU külső határa is egyben. Ma döntenek az uniós külügyminiszterek az új Európai Bizottság összetételéről, így Várhelyi Olivér EU-biztosi kinevezéséről is. A jelenlegi államfő magabiztosan győzött a vasárnapi román elnökválasztás 2. fordulójában. Klaus Johannis a szavazatok 2/3-át szerezte meg. Kikötött az Ocean Viking civil hajó a szicíliai Messinában, 213 migráns szállt partra - közölte az Orvosok Határok Nélkül szervezet. Öt holttestet találtak a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult migránshajó balesete után, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni - jelentette az olasz parti őrség. Matteo Salvini kampánygyűlést tartott Reggio Emilia városban, amivel egyidőben bírálói is tüntettek. A tartományban januárban rendeznek helyhatósági választást. Pontozásos elbírálási rendszerre alapuló bevándorlási szabályozás meghonosítását hirdette meg választási programjában a kormányzó brit Konzervatív Párt. Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére - egy külföldi személy meghalt, öt másik ember megsebesült - közölték a hatóságok. Lemondásra kényszerült az amerikai védelmi tárca haditengerészeti államtitkára, Richard Spencer, aki Mark Esper tárcavezető követelésére nyújtotta be lemondását. Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember megerősítette, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson. Elsöprő sikert arattak a demokrata párti jelöltek vasárnap a hongkongi helyhatósági választáson, amelyen a fél éve zajló kormányellenes demonstrációk közepette rekordszámú szavazó adta le voksát - írja a South China Morning Post. Hongkong csak az „egy ország, két rendszer” elve mentén maradhat sikeres - szögezte le Abe Sindzó japán miniszterelnök Vang Ji kínai külügyminiszterrel Tokióban tartott megbeszélése során. A Japán északkeleti részét romba döntő 2011-es földrengés és szökőár áldozataiért imádkozott Tokióban Ferenc pápa. Kisrepülőgép zuhant a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Goma egyik szegénynegyedére, a balesetben legkevesebb 24 ember meghalt és 30 megsérült. Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt az Aeroflot orosz légitársaság egyik járatának másodpilótája. Két ember meghalt, egy harmadiknak nyoma veszett a heves esőzések okozta áradásban a francia Riviérán - közölték a hatóságok. Változatlanul súlyos a helyzet a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken, egy ember eltűnt. Szakadékba zuhant egy busz Peruban, 50 utasa közül tíz életét vesztette, húsz pedig megsérült. Autóbalesetben súlyosan megsérült Mikola Kuleba, az ukrán elnök gyermekjogi megbízottja és vele utazó két fia - közölte Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes. Három tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Spanyolországban, amely egy tengeralattjáró hajón érkezett Latin-Amerikából. Életének 99. évében elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Több lövést is leadott gázriasztó fegyveréből egy 21 éves férfi Pécsen, miután ő és egy másik férfi vitába keveredett egy családdal az Expo Center rendezvényközpont folyosóján - közölte a rendőrség. Szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba három embert Salgótarjánban - közölte az az Országos Mentőszolgálat. Férfi kézilabda BL: RK Celje PL (szlovén) - MOL-Pick Szeged 23:34 Egy bronzéremmel fejezték be a magyarok a 24 éven aluli öttusázók lengyelországi Európa-bajnokságát, Drzonkówban.