A holokausztot piros ultinak nevezte, a baloldal mégis támogatja

Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője lett az ellenzék közös polgármester-jelöltje Egerben. A jobbikos politikus névleg függetlenként indul, de az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is támogatja.

Egerben valósult meg először a teljes ellenzéki összefogás az őszi önkormányzati választásra. A közös polgármester-jelölt a jobbikos Mirkóczki Ádám lett. A politikus mögé beállt a teljes baloldali ellenzék, vagyis az MSZP, a DK, az LMP és a Momentum is. Mirkóczki függetlenként, egy újonnan alapított egyesület színeiben indul. „Eger lakossága és szerintem az ország döntő többsége azt gondolja és azt vallja, és mi ezzel találkozunk most már hosszú hónapok óta nap mint nap, hogy ne egymás ellen, hanem egymásért és közös jó ügyekért jó célokért, jelen esetben a városért kell dolgoznunk, ennek az igénynek tettünk most eleget” – így az Egységben a Városért Egyesület polgármester-jelöltje.

A baloldal annak ellenére támogatja egységesen Mirkóczki Ádámot, hogy korábban neki is voltak antiszemita megnyilvánulásai.

„Ezek a jóvátételek, akár a párizsi békékre vonatkozóan, akár a holokauszttal kapcsolatban, ez Magyarországot meddig sújtja még?” – Mirkóczki Ádám 2013-ban a parlamentben az ellen a javaslat ellen szólalt fel, amely megemelte volna a holokauszt-túlélők életjáradékát. A jobbikos képviselő a holokausztot piros ultinak nevezte, amely mindent visz.

„Mindig csak, mindig kizárólag mindig csak a holokausztról van szó. Ez a mi problémánk, nem az, hogy szó van róla, hanem az, hogy semmi másról, ez olyan, mint a piros ulti, hogy mindent visz, és hogyha valaki föl meri ezt hánytorgatni, akkor ugye jönnek a negatív stigmák tömkelegei, nem szeretném újra elsorolni” - jelentette ki akkor Mirkóczki.

Nem ez az egyetlen olyan eset, amikor jobbikos politikus zsidók vagy Izrael ellen szólalt fel. Gyöngyösi Márton, a párt jelenlegi elnökhelyettese listázta volna a zsidó képviselőket, később pedig Izrael megtámadásáról beszélt, és terrorállamnak nevezte a közel-keleti államot.