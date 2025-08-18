A holokauszt borzalmaihoz hasonlította a meleg HÉV-eken utazók kellemetlenségeit egy tiszás csoport tagja + videó

Megosztás itt:

"Eskü, megértem a zsidókat. Több mint 50 Celsius fok egy vagonban!" Ezekkel a szavakkal állította párhuzamba a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook csoport egyik tagja a holokauszt több millió áldozatot követelő borzalmait és azt, hogy meleg van a Héveken. Magyar Péter támogatója ezután a BKV buszok sorozatos kigyulladást igyekezett bagatellizálni. Azt írta: WC, váróterem az egész vonalon nincs. Közben a fél Fidesz azzal jön, hogy hány busz kigyulladt.

Szalai Kálmán, elnök, Tett és Védelem Alapítvány: "Ez tiszteletlenség az áldozatokkal, tiszteletlenség a túlélőkkel szemben, de legfőképpen, hogy is mondjam, a történelem terroridőszakát összehasonlítani bármilyen mai kényelmetlenséggel, ez teljesen elfogadhatatlan."