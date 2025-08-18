Keresés

2025. 08. 18. Hétfő
A holokauszt borzalmaihoz hasonlította a meleg HÉV-eken utazók kellemetlenségeit egy tiszás csoport tagja + videó

2025. augusztus 18., hétfő 15:00 | HírTV

Tiszteletlenség az áldozatokkal és a túlélőkkel szemben a történelem terroridőszakát összehasonlítani bármilyen mai kényelmetlenséggel - ezekkel a szavakkal reagált a Tett és Védelem Alapítvány elnöke arra, hogy a holokauszt áldozatainak helyzetéhez hasonlította egy tiszás Facebook csoport tagja a meleg HÉV-eken utazók kellemetlenségeit.

  A holokauszt borzalmaihoz hasonlította a meleg HÉV-eken utazók kellemetlenségeit egy tiszás csoport tagja + videó

"Eskü, megértem a zsidókat. Több mint 50 Celsius fok egy vagonban!" Ezekkel a szavakkal állította párhuzamba a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook csoport egyik tagja a holokauszt több millió áldozatot követelő borzalmait és azt, hogy meleg van a Héveken. Magyar Péter támogatója ezután a BKV buszok sorozatos kigyulladást igyekezett bagatellizálni. Azt írta: WC, váróterem az egész vonalon nincs. Közben a fél Fidesz azzal jön, hogy hány busz kigyulladt.

Szalai Kálmán, elnök, Tett és Védelem Alapítvány: "Ez tiszteletlenség az áldozatokkal, tiszteletlenség a túlélőkkel szemben, de legfőképpen, hogy is mondjam, a történelem terroridőszakát összehasonlítani bármilyen mai kényelmetlenséggel, ez teljesen elfogadhatatlan."

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

Agyoncsapott a villám egy motorost Olaszországban

 Halálos baleset történt hétfőn a dél-olaszországi Salentóban; villámcsapás következtében életét vesztette egy 42 éves római férfi, aki egy zivatar közepette motorozott a térség egyik főútján.

