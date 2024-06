A holokauszt áldozataira emlékeznek Szegeden

Július első hetében Szegedre, a Rókusi pályaudvarra érkezik az Élet Menete Alapítvány vándorkiállítása, amely egy korabeli tehervagonban mutatja be a holokauszt magyarországi történéseit. A tárlat utolsó napján, június 7-én délelőtt az egykori téglagyári gettótól emlékező menet indul a vasútállomásra. Ezen a héten - július 2-4-ig - vetítik Bubyrák István A Kasztner vonat című háromrészes dokumentumfilmjét is a Szegedi Zsidó Hitközség székházában.

