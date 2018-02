A hiteles tájékoztatásért díjazták a Hír Televízió reggeli műsorát

Reggeli járat című műsorunk szerkesztőségvezetője, Farkas Krisztina a Szóvivők bálján vehette át a szakmai elismerést.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Amikor átvettem a díjat, két szót mondtam, azt, hogy hit és bizalom. A hit annak szól, hogy mindent meg lehet csinálni hittel, a bizalom pedig a nézőknek szól, és itt is szeretném megköszönni a nézőknek, hogy egyre többen választanak minket, a Hír Televíziót és ugyanígy a Reggeli járatot. A harmadik szót pedig most teszem hozzá: csapatmunka. Nem vagyunk sokan, de nagyon-nagyon sok munkával értük el azokat az eredményeket, amit most a Reggeli járat magáénak mondhat, és ugyanez a Hír Televízióra is vonatkozik. Én hiszem azt, hogy nagyon sok jó ember dolgozik egy nagyon jó célért, és abban is hiszek, hogy nagyon-nagyon sokáig így fog maradni” – nyilatkozta Farkas Kriszta.

Az Európa Hajón megtartott eseményen az állami és magáncégek, a minisztériumok, a közép- és nagyvállalatok képviselői, az írott sajtó, valamint az elektronikus média képviselői vettek részt.